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Харрис лишила Трампа его преимуществ

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  • Сэм Уилсон
  • 25.07.2024, 15:06
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Харрис лишила Трампа его преимуществ

Интенсивность событий в американской предвыборной кампании переходит все возможные границы.

Казалось, что неудачное покушение на Дональда Трампа, номинация его в качестве официального кандидата от Республиканской партии надолго станут темой для обсуждения. В Демократической партии тем временем назревал явный кризис, и создавалось впечатление, будто исход ноябрьского голосования уже предрешён.

Однако Демократической партии удалось не просто изменить ход событий, но переломить тренд на повышенное внимание к персоне Дональда Трампа.

В воскресенье вечером президент Байден, оставаясь на ковидном карантине, опубликовал письмо, в котором заявил, что выходит из предвыборной гонки и рекомендует свою вице-президентку Камалу Харрис в качестве основного кандидата. Такой сценарий развития событий активно обсуждался в прессе, но вероятность оценивалась как крайне низкая. Буквально за сутки до этого многочисленные СМИ со ссылкой на окружение Байдена утверждали, что президент будет идти до конца и уверен в победе. YouTube продолжал показывать рекламные ролики, в которых Байден обращался к избирателям как кандидат. Понадобилось целых два дня после заявления Байдена, чтобы предвыборный штаб заменил логотип «Байден — Харрис» на «Харрис в  президенты» в почтовой рассылке.

После, очевидно, непростых консультаций внутри узкого круга советников и родственников президент Байден завершил предвыборную кампанию. С одной стороны, американской истории известны случаи, когда действующий президент отказывается участвовать в следующих выборах. С другой стороны — впервые кандидат выходит из предвыборной кампании накануне своей номинации, выиграв праймериз в каждом штате.

Шаг был крайне рискованным, ставки были повышены до максимальной степени. Выбор Камалы Харрис был обусловлен тем, что она и так участвовала в предвыборной кампании, пусть и в качестве вице-президента, поэтому имеет легальные основания претендовать на финансовые и политические ресурсы Байдена.

Некоторые консервативные медиа допускали, что суды будут завалены исками, чтобы блокировать доступ Харрис к этим средствам, но пока что громких дел не было.

Кроме того, решение о замене номинанта от партии может вступить в противоречие с законодательством некоторых штатов. Здесь республиканские юристы тоже могут попытаться вставить палки в колеса демократам — через юридические процедуры. Такие иски логично подавать в колеблющихся штатах, однако на данный момент о таких дела тоже не сообщалось.

Некоторое время сохранялась интрига — сможет ли Камала Харрис объединить вокруг себя демократических политиков, спонсоров и избирателей. Уже в воскресенье вслед за письмом Байдена Камала Харрис заявила, что принимает рекомендацию президента и намерена победить Трампа на выборах.

За 36 часов её штаб получил рекордные 100 млн долларов пожертвований. Уже к середине недели появилась информация, что Харрис собрала необходимое количество голосов делегатов для того, чтобы получить номинацию на предвыборном съезде. Пока что ни один представитель Демократической партии не заявил о намерении бросить ей вызов, чтобы получить партийную номинацию. Больше того, высокопоставленные представители Демократической партии в Конгрессе заявили, что поддерживают Камалу Харрис, это в частности сенатор Чак Шумер, конгрессмен Хаким Джефрис, Нэнси Пелоси и другие. Барак Обама, чье мнение в данной ситуации, возможно, было бы решающим, не спешил поддерживать именно Камалу Харрис — но сказал, что поддержит любого кандидата, которого выберет Демократическая партия.

Сама Камала уже выступила в Висконсине — в том самом штате, где недавно гремела Республиканская конвенция. Через два дня после начала «новой» предвыборной кампании демократов появился первый опрос общественного мнения, и Харрис опередила Трампа на 2 процентных пункта.

Становится ясно: во-первых, Камала Харрис смогла консолидировать Демократическую партию и скорее всего получит номинацию Демократической партии. Во-вторых, новости вокруг Камалы Харрис в медиапространстве вытеснили обсуждение покушения на Трампа.

И что не менее важно: команда Трампа неожиданно потеряла одно из своих наиболее сильных преимуществ — республиканский кандидат оказался самым старым в кампании и в истории. Интересно и то, что примирительная риторика, которая звучала первые дни после покушения, быстро сошла на нет. Дональд Трамп пригласил в качестве вице-президента более радикального, ультраправого политика Джей Ди Вэнса.

Камале Харрис ещё предстоит назвать своего кандидата в вице-президенты, в прессе много догадок и прогнозов. Интересно, что если Трамп делает ставку на радикализацию, то демократы и Харрис рассчитывают на победу через политиков с более центристскими взглядами.

В среду вечером президент Байден обратился к нации из Овального кабинета и сказал, что ему очень нравится этот офис, но ещё сильнее он любит страну. Решение выйти из предвыборной гонки он объяснил необходимостью защитить демократию и объединить партию. По большей части речь состояла из отчет о проделанной за три с половиной года работе, назвал Байден  и приоритеты на оставшиеся полгода президентства.

Байден не заявил, что уходит с должности президента. Интересно и то, что Камалу Харрис он упомянул в речи только один раз.

Сэм Уилсон, The Moscow Times

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