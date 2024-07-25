«Водитель сказал: не более 60 евро на человека» 1 25.07.2024, 15:09

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Среди пересекающих границу белорусов начался переполох.

Еще в марте 2022 года Литва ввела ограничения на вывоз евро в Беларусь. Изначально таможенники сообщили о лимите в 60 евро на человека. Однако позднее точную сумму убрали из официальной публикации. И до недавнего времени проблем по поводу вывоза наличных из Литвы не было. А сейчас в чатах по пересечению границы беларусы обсуждают, что таможенники снова просят показать наличные и разворачивают тех, у кого с собой больше 60 евро. «Зеркало» спросило у Литовской таможни, что происходит.

Что пишут пересекающие границу?

О трудностях с вывозом наличных евро из Литвы в Беларусь пересекающие границу стали сообщать еще в понедельник, 22 июля. Сообщения стали появляться в различных чатах по пересечению литовско-белорусской границы.

— Проверяют автобусы на наличку. Водитель сказал: не более 60 евро на человека, — 22 июля написала в одном из чатов Екатерина. — Перед нами два автобуса было: в первом потери — четыре человека, второй сейчас смотрят. Стоим. Пока подробностей не знаем.

— Подтверждаю про 60 евро. Наликом просят показать из кошелька, — сообщила другая пользовательница.

— Вчера (23 июля. — Прим. ред.) из автобуса в «Каменном Логе» высадили двух белорусов с чемоданами, которые везли евро в РБ, — поделился информацией Дмитрий.

— Я прошла литовскую границу очень быстро, у нас был только паспортный контроль, вопросы про наличные даже не задавали. Но следующий автобус, как потом выяснилось (мы все общались, пока стояли в зоне ожидания Беларуси), полностью досматривали, все чемоданы переворачивали, трех человек отправили обратно в Литву, выписав предупреждение. По факту у многих было больше 60 евро, но взялись за троих, — пишет Ева, которая ехала из Литвы в Беларусь 22 июля.

Правда, судя по чатам, проверяют далеко не всех. Есть десятки сообщений от тех, кого о деньгах не спросили.

Что говорит Литовская таможня?

«Зеркало» обратилось в Литовскую таможню с просьбой объяснить, с чем связано ужесточение досмотра.

В ответе служащие процитировали Регламент ЕС, обновленный в 2022 году. Вот что в нем говорится:

Запрещены продажа, поставка, передача или экспорт официальных денежных знаков любого государства — члена ЕС в Беларусь или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в Беларуси, включая правительство и Центральный банк Беларуси, или для использования в Беларуси.

Запрет, указанный в п. 1, не распространяется на продажу, поставку, передачу или экспорт официальных денежных знаков любого государства-члена, если такая продажа, поставка, передача или экспорт необходимы:

(a) для личного использования физическими лицами, путешествующими в Беларусь, или их ближайшими членами семьи, путешествующими с ними; или

(b) для официальных целей дипломатических миссий или консульских учреждений или международных организаций в Беларуси, которые пользуются иммунитетом в соответствии с международным правом.

В законе не указана точная сумма, которую можно считать «личными нуждами». Согласно ответу таможенников, путешественнику придется самому доказывать, что ему нужно именно столько.

— Обратите внимание, что в соответствии с положениями регламента в настоящее время не установлены конкретные суммы банкнот евро, — отмечает ведомство. — Установлено, что запрет на транспортировку банкнот евро в Беларусь не применяется только в случае необходимости для личного использования физическими лицами или их ближайшими членами семьи, путешествующими с ними. Бремя доказывания факта необходимости для личного использования лежит на лице, экспортирующем банкноты евро.

В настоящее время не существует окончательного списка документов, которые могут служить доказательством.

Еще один важный момент. Санкции касаются только валют государств — членов Евросоюза. Это в первую очередь евро. Формально ограничен вывоз и других валют стран ЕС — то есть польских злотых, болгарских левов, венгерских форинтов, румынских леев, хорватских кун, а также датских, чешских и шведских крон. Правда, путешественники пока не сообщали о сложностях с какими-либо купюрами, кроме евро.

А вот долларов США никакие нормы не касаются. Это отмечает и Таможенная служба Литвы.

— Обратите внимание, что нет ограничений на сумму наличных денежных средств, которые могут быть вывезены из Литвы в валюте, не упомянутой в регламенте (например, доллары США и другие), — говорится в ответе ведомства. — Поэтому рекомендуется транспортировать наличные деньги в валюте, не упомянутой в регламенте.

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