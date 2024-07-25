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В Украине задержали подозреваемого в убийстве Фарион

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  • 25.07.2024, 15:25
  • 4,392
В Украине задержали подозреваемого в убийстве Фарион
Ирина Фарион

18-летний подозреваемый был арестован в Днепре.

В Украине задержали подозреваемого в убийстве экс-депутата Рады Ирины Фарион, сообщил в соцсетях президент Украины Владимир Зеленский.

Подозреваемому 18 лет. Он был задержан в Днепре.

«Только что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил мне о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион.

Операция по задержанию была очень непростой. В течение этих дней над раскрытием убийства работали сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб», — заявил Зеленский.

Напомним, вечером 19 июля во Львове неизвестный выстрелил в бывшего депутата Верховной Рады Ирину Фарион. Она получила ранение в голову и скончалась в больнице.

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