Белорусы закупаются шампанским

Белорусы закупаются шампанским4
- 25.07.2024, 15:27
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Водки покупают все меньше.
Национальный статистический комитет опубликовал информацию о продажах алкоголя в Беларуси за I полугодие 2024 года. Продажи водки сократились, но есть прирост в реализации других напитков, пишет myfin.by.
По данным Белстата, в I полугодии 2023 года организациями торговли Беларуси (без микроорганизаций) было реализовано 3895,0 тыс. декалитров (дал) водки, а в I полугодии текущего года – 3789,8 тыс. дал.
Таким образом, продажи крепкого алкогольного напитка сократились на 2,7%.
Продажи виноградных вин просели на 4,9% (с 1723,0 тыс. дал до 1639,1 тыс.), плодовых вин – на 5,3% (с 1815,2 тыс. дал до 1718,5 тыс.).
В то же время по ряду позиций наблюдается и обратная тенденция, выраженная в увеличении объемов продаж в розничной сети.
В январе – июне 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года больше всего в Беларуси увеличилась реализация слабоалкогольных напитков – на 10,6%.
Прирост продаж также показали и другие напитки:
коньяк, коньячные напитки и бренди (+7,2%);
вина игристые, включая шампанское (+5,6%);
ликеры и ликеро-водочные изделия, прочие алкогольные напитки (+4,4%);
пиво (+0,6%).