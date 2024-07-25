Россияне сдали в металлолом железнодорожный мост 1 25.07.2024, 15:49

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Его вес — 60 тонн.

В городе Скопин Рязанской области местные жители украли 60-тонный железнодорожный мост. Они сдали его на металлолом, пишет Baza.

О похищении моста стало известно от правозащитницы Светланы Коноваловой, которая обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Она попросила найти и наказать тех, кто украл мост.

Части моста уже нашли в пунктах металлоприема в Рязани. Пока полиция не знает, что делать с вещдоками весом 60 тонн. Стоимость тонны металла в среднем в приемке составляет около 15 000 российских рублей. За весь мост злоумышленники могли получить около 900 000 российских рублей. По данным Mash, мост принадлежал комбикормовому заводу, собственники оценили ущерб в 300 млн российских рублей.

Люди, распилившие и разобравшие мост, заявили, что нашли документы, согласно которым конструкция никому не принадлежит.

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