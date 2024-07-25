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Украинская  полиция раскрыла детали об убийце Ирины Фарион

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  • 25.07.2024, 16:28
  • 6,218
Украинская  полиция раскрыла детали об убийце Ирины Фарион

Ему лишь 18 лет.

В украинской полиции заявили о наличии достаточного количества доказательств, чтобы утверждать, что подозреваемый 18-летний парень, которого ранее задержали в Днепре, убил языковеда и экс-нардепа Ирину Фарион. Также правоохранители раскрыли детали его перехвата.

Соответствующее сообщение обнародовала украинская Нацполиция в Telegram.

«139 часов непрерывной работы огромной команды оперативников, следователей, криминальных аналитиков, экспертов, других полицейских служб, сотрудников Службы безопасности Украины. Проверили каждый уголок по маршруту отхода стрелка и обыскали около 100 га леса», — говорится в сообщении.

По данным полиции, 18-летний парень жил в Днепре, но во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове.

Сейчас подозреваемый находится в полиции, следствие «склоняется к мысли», что стрелок — лишь исполнитель и пообещали предоставить больше информации позже.

Отмечается, что из-за наличия фото и видео с камер наблюдения задержание подозреваемого было «делом времени».

«Идентификация фигуранта — кропотливый процесс, который требовал высочайшего профессионализма, выдержки и дисциплины, чтобы не сделать ни одной ошибки. Спасибо всей команде!», — добавили правоохранители.

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