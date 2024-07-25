Итальянская разведка дала советы правительственной делегации перед поездкой в Китай 25.07.2024, 16:43

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Есть несколько пунктов.

Итальянская разведка порекомендовала делегации во главе с премьер-министром Джорджией Мелони отправляться в Китай без каких-либо электронных устройств, чтобы предотвратить возможное прослушивание.

Об этом сообщает Il Foglio.

Разведывательные службы Италии приказали правительственной делегации, которая будет в Китае 27-31 июля, оставить дома мобильные телефоны, смартфоны, умные часы и планшеты, потому что за ними «могут негласно следить те, кто в них заинтересован».

Издание указывает, что такие меры безопасности во время визита в Китай в Италии объявляют впервые: в начале июля в страну отправился министр по вопросам бизнеса и Made in Italy Адольфо Урсо вместе с сотрудниками, и ограничений на гаджеты тогда не было.

В офисе итальянского премьера непублично говорят, что речь идет о мерах безопасности, которые касаются и других стран и других миссий главы правительства.

Как пишет Il Foglio, США, Канада, Великобритания и другие страны годами придерживаются определенных мер предосторожности во время поездок в Китай: телефоны оставляют дома, а во время визита используют так называемые burner phones – одноразовые мобильные телефоны.

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