Еще не поздно Леонид Невзлин

25.07.2024, 16:55

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Леонид Невзлин

Чем занят Запад?

Вторую ночь подряд в Румынии звучит воздушная тревога. РФ бомбит Украину иранскими «Шахедами», которые залетают в воздушное пространство страны НАТО. И знаете, что происходит? Ничего.

Румынские власти сообщают жителям своего приграничья, что они не должны паниковать и «ни один участок нашей территории не является объектом атак Российской Федерации». Издержки варварских бомбежек соседней страны, ну бывает.

Честно говоря, это какой-то глобальный театр абсурда. Силы «Оси зла» методично уничтожают инфраструктуру Украины, абсолютно не рефлексируя по поводу «прилетов» по территории НАТО, ежедневно пытаются бомбить Израиль, блокируют торговлю в Красном море. А Запад в это время занят дискуссиями о состоянии здоровья лидеров свободного мира, открытием Олимпиады, чем угодно, но только не усмирением опасных для всего мира сумасшедших из Москвы и Тегерана.

Попытки «умиротворения», «деэскалации», а по сути - игнорирование реальности, которая уже не просто стучит в двери, а прилетает во двор в виде иранских дронов, приведут только к одному: эскалация будет молниеносной. В один день диктатуры поставят цивилизованный мир перед выбором - или капитуляция, или большая война. Чтобы не пришлось этот выбор делать, начинать действовать надо было «вчера». Еще не поздно хотя бы попытаться избежать катастрофы.

Леонид Невзлин, Telegram

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