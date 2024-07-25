В Гомельской области убирать последствия стихии отправили людей с судимостью 25.07.2024, 17:09

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Почти 500 человек.

В Гомельской области на уборку последствий шторма отправили неработающих, стоящих на учетах в угловно-исполнительных инспекциях, отбывающих наказание на «химии» и находящихся в ЛТП, сообщает МВД.

Об этом сообщили на совещании в Гомельском облисполкома с участием министра внутренних дел Ивана Кубракова. На совещании обсуждался вопрос привлечения заключенных к работам по уборке.

С 16 июля в работах по восстановлению пострадавших регионах приняли участие 474 гражданина, имеющих судимость. По согласованию с местными органами власти они помогают убирать ветки, листву, мусор и приводят дороги в безопасное для движения состояние.

Только 24 июля в работах по благоустройству приняли участие 159 неработающих, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях.

По словам первого замначальника Департамента исполнения наказаний — начальника управления оперативно-режимной работы Ивана Мыслицкого, по состоянию на утро 25 июля участие в разборах завалов, ремонтных и подсобных работах в области приняли 272 человека, отбывающих наказание в исправительных учреждениях открытого типа и находящихся в ЛТП).

На уборку также направлены около 100 военнослужащих

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