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Цены на бензин на российских АЗС подскочили рекордно за год

  • 25.07.2024, 17:12
Цены на бензин на российских АЗС подскочили рекордно за год

Всплеск топливной инфляции.

Пожар на оптовом рынке бензина, где цены взлетели на десятки процентов и возник дефицит марки Аи-95, перекинулся на автозаправочные станции, пишет The Moscow Times.

Розничная стоимость автомобильного бензина в России пять недель подряд растет с рекордной почти за за год скоростью, следует из данных Росстата.

На неделе с 16 по 22 июля топливо на АЗС стало дороже на 0,55%, неделей ранее - на 0,53%, а на первой неделе месяца - на 0,61%. За три недели июля бензин подорожал на 1,77% - больше, чем за май и июнь вместе взятые (0,44% и 1,1% соответственно).

Всплеск топливной инфляции охватил 81 российский регион и в месячном выражении одним из самых высоких за последние 10 лет: стремительнее бензин дорожал лишь в июле 2015 года (на 2,3%), в мае и июне 2018 года (на 5,1% и 2,1% соответственно), а также прошлым летом (на 2,2% в июле, столько же в августе и 2% - в сентябре).

Средняя по России цена А-92, согласно Росстату, достигла 52,72 рубля за литр, Аи-95 - 57,64 рубля. С начала года бензин подорожал на 2,46 и 2,89 рубля соответственно. При этом текущие недельные темпы роста цен - по 0,5-0,6% каждые семь дней - рекордные с августа 2023 года, отмечают аналитики Райффайзенбанка.

АЗС вынуждены повышать цены для автомобилистов, поскольку бензин стремительно дорожает в опте, а его текущая стоимость в опте уже уничтожила их маржу, рассказывали Reuters участники рынка. С начала лета по середину июля биржевые котировки Аи-95 взлетели на 44%, превысив 70 тысяч рублей за тонну, а стоимость Аи-92 подскочила на 23% и приблизилась к рекордам осени 2023 года, когда страну охватил топливный кризис в разгар уборки урожая.

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