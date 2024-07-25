Ржавый Geely устроил массовую аварию в Гомеле 2 25.07.2024, 17:35

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И развалился на две части.

На автодороге в Гомельском районе 25 июля, около 12:30, произошло массовое ДТП, пишет «Флагшток».

Авария случилась в районе Цагельни на трассе Гомель–Чернигов. По сообщению очевидца в чате «ГАИ Пробки ДТП г. Гомель», виновником ДТП, предположительно, стал водитель Geely.

«Джили сгнивший. Разорвало. Перевертыш только Форд. За рулем Джили был знакомый, шел со стороны Гомеля. Говорит, резко потянуло на встречку. Жаловался на боль в груди. В Форде молодая женщина, двое девочек лет по 7–9, пожилая женщина. Девушка-водитель в ссадинах. Я шел из Гомеля, в зеркало увидел замес, развернулся, пошел помогать», — описал в авточате Владимир.

Разорванный автомобиль — это, вероятно, Geely MK I, производившийся в 2006–2014 годах.

По словам очевидца Владимира, он вызвал «скорую» и ГАИ:

«Первыми пришли скорые, затем МЧС. Как всегда, ГАИ так и не дождался».

Официальной информации об инциденте пока не было. На фотографиях заметно, что пострадали как минимум три автомобиля.

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