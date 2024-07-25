Бойцы ВСУ вырвались из окружения возле села Прогреcс 25.07.2024, 17:39

1,460

В полном составе.

В ночь на 25 июля бойцам 31-й отдельной механизированной бригады удалось вырваться из окружения российских оккупантов севернее села Прогресс в Донецкой области, сообщает DeepState.

Аналитики утверждают, что в среду 24 июля севернее Прогресса был крайне динамичный и напряженный день.

«Около 14:00, как и прогнозировалось, ряд наблюдательных пунктов 1-го и 3-го батальонов попал в полное окружение. Командир бригады так и не отдал приказа на прорыв, поэтому личный состав, который находился в том районе поставил того перед фактом, что ребята будут прорываться с боем», — говорится в сообщении.

По информации аналитиков DeepState, благодаря слаженным действиям артиллерии, аэроразведки и смежных сил, а также под управлением офицеров на местах украинские военнослужащие из 1-го и 3-го батальонов смогли вырваться из окружения «в полном составе».

«Это была очень нервная и тяжелая операция. Задержка хотя бы на пару часов могла привести ко второму кольцу окружения. Не надо объяснять, сколько информационных поводов получила бы кацапская пропаганда. Самое главное — бойцы живы и продолжают дальше сдерживать врага», — говорится в сообщении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com