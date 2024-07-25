Российские военные второй раз за месяц раздавили танком автомобиль с водителем
- 25.07.2024, 17:55
Водитель скончался на месте.
В Борисовском районе Белгородской области танк раздавил автомобиль «Нива» — водитель машины погиб, сообщает местный телеграм-канал «Пепел». Инцидент произошел в селе Березовка 24 июля. По данным источников, «Нива» двигалась по главной дороге, когда из-за поворота на нее выехал танк, который должен был уступить дорогу в соответствии с правилами.
На фото видно, что от передней части «Нивы» практически ничего не осталось. В результате наезда водитель — 73-летний житель Березовки Константин Лопаткин — скончался на месте. По версии следствия, он умер от «разрыва сердца». Очевидцы утверждают, что экипаж танка «находился в невменяемом состоянии и смеялся в лицо».
В посмертной статье о Лопаткине в местной газете говорится, что он работал агрономом, а также выращивал овощи у себя участке и возил их продавать на рынок в Белгороде. В день гибели он как раз ехал домой с ярмарки в Борисовке.
Это уже второй инцидент с наездом танка на гражданский автомобиль в Белгородской области за последний месяц, обратил внимание сайт The Moscow Times.
В начале июля при похожих обстоятельствах пьяные военнослужащие раздавили машину жителя Грайворона Андрея Алексеева. Он погиб Экипаж танка пытался скрыться с места происшествия, но все же был пойман. Полицейские провели медицинское освидетельствование задержанных, которое подтвердило наличие алкоголя в крови. Против военного, управлявшего танком, возбудили уголовное дело. Он находится в СИЗО.