В одну из высоток «Минск-Мира» залетела бешеная летучая мышь 2 25.07.2024, 18:08

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Выявлен случай заражения.

Необычным сообщением с жильцами дома «Монако», расположенного в микрорайоне «Минск-Мир», поделилась управляющая компания Happy Planet. В одну из квартир дома залетела бешеная летучая мышь.

«С летучей мышью контактировал кот»

Сообщение о произошедшем появилось в телеграм-канале Happy Planet в среду во второй половине дня:

«В связи с выявлением случая заражения бешенства от летучей мыши, залетевшей в одну из квартир вашего дома, ГУ „Минская городская станция“ сообщает о необходимости вакцинации ваших домашних животных и усиленного контроля за их поведением. Ветеринарной станцией Октябрьского района г. Минска будет производиться обход вашего жилого дома для дачи консультаций и бесплатного вакцинирования на месте ваших домашних животных вакциной белорусского производства».

Кого заразила летучая — человека или животное — в сообщении не сказано. Чтобы разобраться в случившемся, корреспондент Onlíner позвонил в Минскую городскую ветеринарную станцию.

— Летучая мышь контактировала с котом владельцев квартиры, но ничего страшного не произошло. Мыши обычно ни на кого не нападают и случаи заражения бешенством человека у нас не зафиксированы, — говорит ведущий ветеринарный врач Валентина Протько. — Беспокоиться не о чем, владельцы питомца чувствуют себя хорошо, но на всякий случай мы проводим ветеринарно-санитарные и противоэпидемические мероприятия.

С котом, как сказала Валентина Ивановна, все тоже хорошо — питомец провакцинирован, вероятность заражения минимальная.

«Летучие мыши в квартиры залетают случайно — у них нет намерений там поселиться»

Зоолог Алексей Шпак рассказал, что заражение бешенством возможно лишь в том случае, если человек взял животное голыми руками.

— Животные залетают в квартиры практически в любое время года. В июне и конце июля это могут быть молодые и неопытные детеныши. Кроме того, скоро начнется миграция, и летучие мыши тоже могут оказаться в домах. Но у них нет намерений там поселиться или на кого-то напасть — эти залеты происходят случайно, — говорит эксперт. — Если же говорить о бешенстве, то, во-первых, оно регистрируется у очень малого процента животных, а во-вторых, только у определенных видов. И в-третьих, у рукокрылых отсутствует агрессивная стадия данного заболевания. Они не нападают на людей. И заражение возможно лишь в том случае, если вы берете животное голыми руками, без перчаток.

С 1970-х в Европе известно 5 фактов смерти после передачи бешенства человеку от летучих мышей. Если не ошибаюсь, трое умерших были учеными, которые голыми руками контактировали с рукокрылыми и, соответственно, заражались.

От классического бешенства ежегодно умирают 50 тысяч человек. Так что эти значения друг с другом просто несопоставимы.

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