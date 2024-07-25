Сикорский о разрешении для ВСУ бить по РФ западным оружием: Капля камень точит
- 25.07.2024, 18:33
Глава МИД Польши убежден, что Украина получит полноценное разрешение бить по РФ.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский убежден, что со временем Украина получит полноценное разрешение бить по российской территории с помощью западного оружия. Об этом сообщает RMF24.
«Капля камень точит», - подчеркнул Сикорский комментируя дискуссию среди союзников относительно разрешения Украине наносить удары по РФ западным оружием.
«Мы уже имели много таких дискуссий. О Leopard, о западной технике вообще, о F-16. И сегодня мы обсуждаем, разрешено ли Украине заранее сбивать российские крылатые ракеты, которые летят в сторону их детских больниц. По моему мнению, Украина имеет право и должна иметь возможность сбивать самолеты и атаковать аэродромы, с которых они взлетают», - отметил глава польского МИД.
Комментируя вопрос, до сих пор политики на Западе боятся того, что сделает Путин, если НАТО позволит Украине делать больше, Сикорский сказал: «Нет».
«Я не вижу, чтобы Путин сдерживался. За исключением того, что он еще не использовал ядерное оружие, я думаю, что он использует все, что у него есть. Включая гигантские бомбы, которыми он уничтожает гражданские поселения. Все зверства, на которые он способен, уже применяются на поле боя», - резюмировал он.