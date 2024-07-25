Сикорский о разрешении для ВСУ бить по РФ западным оружием: Капля камень точит 25.07.2024, 18:33

Радослав Сикорский

Глава МИД Польши убежден, что Украина получит полноценное разрешение бить по РФ.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский убежден, что со временем Украина получит полноценное разрешение бить по российской территории с помощью западного оружия. Об этом сообщает RMF24.

«Капля камень точит», - подчеркнул Сикорский комментируя дискуссию среди союзников относительно разрешения Украине наносить удары по РФ западным оружием.

«Мы уже имели много таких дискуссий. О Leopard, о западной технике вообще, о F-16. И сегодня мы обсуждаем, разрешено ли Украине заранее сбивать российские крылатые ракеты, которые летят в сторону их детских больниц. По моему мнению, Украина имеет право и должна иметь возможность сбивать самолеты и атаковать аэродромы, с которых они взлетают», - отметил глава польского МИД.

Комментируя вопрос, до сих пор политики на Западе боятся того, что сделает Путин, если НАТО позволит Украине делать больше, Сикорский сказал: «Нет».

«Я не вижу, чтобы Путин сдерживался. За исключением того, что он еще не использовал ядерное оружие, я думаю, что он использует все, что у него есть. Включая гигантские бомбы, которыми он уничтожает гражданские поселения. Все зверства, на которые он способен, уже применяются на поле боя», - резюмировал он.

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