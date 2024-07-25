Что будет, если на границе пересесть в первые в очереди автобусы без билета 25.07.2024, 18:45

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Рассказали в Транспортной инспекции.

Недавно на границе с Польшей транспортники стали усерднее «охотиться» на пассажиров, которые из автобусов в конце очереди пересаживаются в те, что стоят впереди. Перед пунктом пропуска ужесточили контроль проверки билетов, но ведь так многие пытались быстрее пересечь границу. Если человек оплатил проезд в другом автобусе, но пересел за «денежное вознаграждение» в другой и не получил на руки «квиток», его высадят? На этот вопрос ответили в транспортной инспекции Минтранспорта и коммуникаций, куда «Зеркало» обратилось, как физлицо.

В отделе управления автомобильного контроля нам рассказали, что по правилам на международных рейсах так пересаживаться нельзя. Однако добавили: чтобы при проверке не было вопросов, новому пассажиру после подсадки в другой автобус перевозчик должен выдать билет.

— Все так просто у вас: узнать у впереди стоящих автобусов, есть ли места, попроситься туда… — возмутился сотрудник управления. — Это вообще нелегально — точнее, нарушение. Тем более вы заплатили за билет перевозчику, на котором едете, потом у границы пересядете к другому — ему тоже надо будет платить. Вы же теряете деньги! Если вы готовы на это, то пробуйте, — добавил он. — Тут вопрос больше не к нам, а к пограничникам, — если они не спросят билет, [то езжайте].

Но, как ранее рассказывали белорусы, которые уже сокращали себе такими пересадками время ожидания на границе, обычно водители берут оплату (как правило, от 40 до 150 рублей), но билет не выбивают. Что будет в таком случае, если в салон зайдет инспектор и станет проверять документы на поездку?

— Если у пассажира билета нет, накажут и его, и водителя. — Штраф — как за безбилетный проезд (по ст. 18.28 КоАП РБ, в автобусах и маршрутных такси международного сообщения штраф составляет одну базовую величину, сейчас это 40 рублей. — Прим. ред.). Но вас из автобуса не высадят. Если документы на пересечение границы есть — поедете дальше, — добавил собеседник.

При этом многие пассажиры отмечают, что водители выдают чек. С ним человека тоже посчитают безбилетником? По словам сотрудника управления автомобильного контроля, чек уже может подойти как документ, подтверждающий оплату проездки.

Однако обратим внимание, что ранее другой специалист — из филиала транспортной инспекции по Брестской области — говорил, что оплату пересадки нельзя назвать покупкой билета, поскольку на международных рейсах сейчас нет возможности купить квиток у водителя и получить нужные документы.

— Я не слышал, чтобы в международных автобусах так продавали билеты. Обычно в кассе на вокзале, — сказал собеседник и объяснил, что при проверке у пассажиров проверят, когда и по какой цене они купили билет, на какой именно автобус.

Некоторые автоперевозчики, в частности «Минсктранс», уверяют, что при больших очередях на границе по возможности пересаживают пассажиров в свои автобусы ближе к пункту пропуска бесплатно. Другие, как Ecolines, предупреждали, что человеку придется платить еще раз, и пообещали, что водитель выдаст чек.

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