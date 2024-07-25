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Бухгалтер в Могилевской области выписывала себе «надбавки» к зарплате

  • 25.07.2024, 18:58
Бухгалтер в Могилевской области выписывала себе «надбавки» к зарплате

Собрала 37 тысяч и «уголовку».

В Могилевской области главный бухгалтер аграрного предприятия выписывала себе «надбавки» к зарплате. Ее действия оставались незамеченными три года — за это время «премий» собралось на 37 000 рублей, рассказали в прокуратуре.

Согласно материалам дела, обвиняемая работала три года на одном предприятии и полгода на другом и за это время составляла и направляла в банк заведомо недостоверные электронные платежные документы о начислении себе зарплаты и иных выплат. В них она указывала суммы на зачисление, которые сильно превышали размер положенных ей. Потом с помощью вверенного ей ключа электронной цифровой подписи бухгалтер подписывала такие документы и передавала их в банк для исполнения. По этой схеме женщина противоправно завладела деньгами предприятий на сумму более 37 тыс. рублей.

В ходе предварительного следствия женщина возместила ущерб на 11 тыс. рублей.

В прокуратуре квалифицировали действия бухгалтера по части 3 статьи 210 УК Беларуси. Примененную ранее меру пресечения в виде личного поручительства прокурор оставил без изменения.

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