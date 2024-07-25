Бухгалтер в Могилевской области выписывала себе «надбавки» к зарплате 25.07.2024, 18:58

Собрала 37 тысяч и «уголовку».

В Могилевской области главный бухгалтер аграрного предприятия выписывала себе «надбавки» к зарплате. Ее действия оставались незамеченными три года — за это время «премий» собралось на 37 000 рублей, рассказали в прокуратуре.

Согласно материалам дела, обвиняемая работала три года на одном предприятии и полгода на другом и за это время составляла и направляла в банк заведомо недостоверные электронные платежные документы о начислении себе зарплаты и иных выплат. В них она указывала суммы на зачисление, которые сильно превышали размер положенных ей. Потом с помощью вверенного ей ключа электронной цифровой подписи бухгалтер подписывала такие документы и передавала их в банк для исполнения. По этой схеме женщина противоправно завладела деньгами предприятий на сумму более 37 тыс. рублей.

В ходе предварительного следствия женщина возместила ущерб на 11 тыс. рублей.

В прокуратуре квалифицировали действия бухгалтера по части 3 статьи 210 УК Беларуси. Примененную ранее меру пресечения в виде личного поручительства прокурор оставил без изменения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com