Бухгалтер в Могилевской области выписывала себе «надбавки» к зарплате
- 25.07.2024, 18:58
Собрала 37 тысяч и «уголовку».
В Могилевской области главный бухгалтер аграрного предприятия выписывала себе «надбавки» к зарплате. Ее действия оставались незамеченными три года — за это время «премий» собралось на 37 000 рублей, рассказали в прокуратуре.
Согласно материалам дела, обвиняемая работала три года на одном предприятии и полгода на другом и за это время составляла и направляла в банк заведомо недостоверные электронные платежные документы о начислении себе зарплаты и иных выплат. В них она указывала суммы на зачисление, которые сильно превышали размер положенных ей. Потом с помощью вверенного ей ключа электронной цифровой подписи бухгалтер подписывала такие документы и передавала их в банк для исполнения. По этой схеме женщина противоправно завладела деньгами предприятий на сумму более 37 тыс. рублей.
В ходе предварительного следствия женщина возместила ущерб на 11 тыс. рублей.
В прокуратуре квалифицировали действия бухгалтера по части 3 статьи 210 УК Беларуси. Примененную ранее меру пресечения в виде личного поручительства прокурор оставил без изменения.