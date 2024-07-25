В Беларуси владельцев собак определенных пород обяжут пройти спецкурс 2 25.07.2024, 19:15

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Кто в списке.

В Беларуси расширят список собак, хозяева которых должны обязательно проходить обучение на специальных курсах. Это предусмотрено новым законом «Об ответственном обращении с животными», рассказала представитель Министерства жилищно-коммунального хозяйства Надежда Севрук во время пресс-конференции 25 июля.

Сейчас в Беларуси такие курсы обязаны проходить владельцы опасных собак (если был случай укуса человека или животного, независимо от породы), а также собак потенциально опасных пород.

Однако в новом законе решили ввести другое понятие, которое заменит формулировку «потенциально опасные породы», оно будет звучать как «собаки, требующие особой ответственности».

Представитель МЖКХ пояснила, что часто владельцы содержат не чистокровных представителей каких-то пород, которые есть в списке опасных, а метисов, и это позволяет им избегать обязательного обучения. Плюс ко всему, сейчас действует заявительный принцип регистрации животных, никто не проверяет, какая собака живет в доме на самом деле.

По словам Севрук, курс еще только разрабатывают, при этом будут учитывать список опасных пород, чтобы ориентироваться, какие рекомендации давать хозяевам.

— Как правило, это особо крупные породы, которые действительно требуют для человека неких навыков, чтобы эту собаку воспитать, чтобы уметь не навредить ни собаке, ни окружающим, ни имуществу окружающих. Будет разработан порядок прохождения курсов для владельцев таких пород, — сказала Севрук.

Где будут проводить эти курсы, пока не решено.

Напомним, что закон «Об ответственном обращении с животными» был подписан 1 апреля этого года. Он начнет действовать 1 января 2025-го, а некоторые его пункты — 1 января 2026-го.

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