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Директор ФБР допустил, что Трампа во время стрельбы на митинге могла ранить не пуля

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  • 25.07.2024, 19:28
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Директор ФБР допустил, что Трампа во время стрельбы на митинге могла ранить не пуля
Кристофер Рэй
фото: reuters

Об этом Кристофер Рей заявил на слушаниях в Конгрессе.

Бывший президент США Дональд Трамп мог быть ранен не пулей во время стрельбы на митинге в Пенсильвании.

Об этом заявил директор Федерального бюро расследований США (ФБР) Кристофер Рэй, сообщает The Guardian.

«Что касается бывшего президента Трампа, есть некоторые сомнения по поводу того, пуля или осколок попали ему в ухо», - заявил Рэй во время выступления перед судебным комитетом Палаты представителей США.

По его словам, не установлено точно, попала ли пуля сразу в Трампа, или он ранен рикошетом или осколком откуда-то еще.

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