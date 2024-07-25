Где белорусам чаще выдают шенгенскую визу 25.07.2024, 19:41

Все варианты.

Для белорусов, которые захотели получить шенгенскую визу, 2024-й стал сложным годом. Многие все еще находятся в томительном ожидании, кому-то уже дали отказ.

Как отмечает Республиканский союз туристической индустрии, наблюдается рост спроса на «шенген» и увеличение сроков открытия виз. Летом еще успеют съездить в Европу только путешественники с действующим пропуском.

А если визы нет, то даты заездов от туроператоров стартуют с сентября-октября. «Точка» рассказывает, какие сейчас есть нюансы получения «шенгена».

Венгерская виза

Венгры могут предоставить хорошую визу – на срок от года до трех. Но лишь в том случае, если вы уже были в желаемой стране. Если виза испанская, покажите в паспорте штампы испанских аэропортов или билеты на самолет в Испанию, счет-фактуру из испанского отеля.

При том есть вероятность ее открытия и на несколько дней – как повезет.

Цена решения под ключ – Br800–900, если приобретать тур с визовой поддержкой, то это обойдется в Br1600 (например, пять дней по Австрии и Венгрии).

Греческая визаb

Греция оперативнее всего оформляет шенгенскую визу, но исключительно под даты тура. Хотя и здесь, даже в летний сезон, бывают отказы в 15–20%.

Впрочем, когда в других посольствах ажиотаж, именно греческими визами некоторые фирмы выручают путешественников, которые заплатили за туры в Испанию и Италию. Для получения потребуется подтверждение брони отеля, транспорта.

Услуги агентства в этом случае потянут на Br250–350. Плюс €65 (виза) и Br40 за консульские сборы.

Болгарская виза

Здесь выдают туристам в основном однократные визы, под поездку, но можно успеть даже к концу августа. Нужно только подтверждение оплаты жилья и транспорта, а если планируете ехать на авто – показать удостоверение, страховку и бронирование транзитных отелей по маршруту следования.

Цены на запись и пакет документов начинаются от Br350. Плюс оплата в визовом центре около Br280.

Румынская виза

Здесь удастся получить ее под поездку или даже до полугода (визовая история может подыграть). Также требуется подтверждение оплаты отеля, а не просто бронь. Но ждать надо около двух месяцев.

Визовая поддержка будет стоить Br600. Но есть большой риск отказа.

Специалисты утверждают, что в словацком посольстве такая же ситуация. Шанс записаться сведен к минимуму – две визы в месяц.

Итальянская виза

Противоречивая, но самая желанная – попасть самостоятельно на подачу сложно. Визовый центр Италии приостановил выдачу слотов через электронную систему записи. Но возобновил живую очередь в «тетрадку».

Италия может поставить визу и на полгода, и на год в чистый паспорт. Однако и в этом случае планировать поездку стоит уже на осень.

Даже по более дорогим вариантам (€600) подачи через посредников рассматривать заявку в летний сезон могут месяц.

Испанская виза

Турагентству придется заплатить от Br350, еще от Br250 – за пакет документов и плюс Br280 – при их подаче. А еще прибавим Br200 за премиум-сервис. Итого – до Br1100, а срок рассмотрения – 45 дней.

Визу же откроют максимум на три месяца, если повезет. Важно подтвердить финансовую состоятельность из расчета €108 на каждый день пребывания – на это испанцы обращают особое внимание.

Французская виза

Туроператоры сходятся во мнении о лояльности посольства. Но визовых центров нет. Как и самостоятельной электронной регистрации.

Визы здесь дают либо под тур (планировать поездку нужно сильно заранее), либо по приглашению от родственников и друзей. Не исключения и бизнес-командировки, а также гуманитарные программы.

Ожидание – от нескольких месяцев. Услуги посредников также могут потянуть на €600, так что каникулы в Париже точно не будут дешевыми.

Немецкая виза

Германия не балует путешественников быстрой записью. Для подачи документов придется запастись терпением на год. Зато здесь охотно выдают многократную визу.

Для туристической потребуется бронь отеля, авиабилетов или маршрутный лист с указанием городов, в которых планируете останавливаться. Немцы проверяют не только бронь, но и заселение. Если турист не приехал, это может привести к аннуляции визы и депортации.

Затраты – на услуги агентства (от Br250). А еще на саму визу (€35).

Польская виза

Самый дорогой вариант – во всех смыслах слова, а еще лидер по отказам. Под тур визу не дадут, а записаться в центр для подачи самому – целый квест.

Свободных слотов в сотни раз меньше, чем желающих зарегистрироваться. При этом нужно пройти верификацию в системе, где счет идет на минуты.

Цена регистрации – от Br600 до Br1300 за человека. Зато обзавестись визой можно всего за две недели при положительном решении консула.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com