Экономический рост в США ускорился во втором квартале 25.07.2024, 20:01

ВВП США растет благодаря увеличению потребительских расходов и инвестиций в бизнес.

Экономика США выросла на 2,8% во втором квартале после роста в 1,5% в первом квартале 2024 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Бюро экономического анализа Министерства торговли США.

Динамика ВВП все еще отстает от показателя второго квартала 2023 года, когда был зафиксирован рост в 4,2%.

Рост обеспечило увеличение потребительских расходов и инвестиций в бизнес при умеренной инфляции.

Американцы увеличили расходы на здравоохранение, жилье и коммунальные услуги, отдых и на ряд товаров: автомобили, мебель и бытовую технику длительного пользования, энергоносители.

Также импульсом роста стало увеличения государственных расходов.

Сдерживают американскую экономику замедление на рынке жилья и увеличение торгового дефицита.

«Экономический рост устойчивый, не слишком горячий и не слишком холодный. Инфляция, похоже, пойдет по пути ФРС, и ослабление денежно-кредитного сдерживания со снижением процентной ставки, вероятно, произойдет в сентябре», — прокомментировал агентству Кристофер Рапки, главный экономист Fwdbonds, исследовательской компании, публикующей отчеты о мировой экономике и рынках.

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