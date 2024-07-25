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Российские угольные компании скатились в многомиллиардные убытки

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  • 25.07.2024, 20:06
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Российские угольные компании скатились в многомиллиардные убытки

Экспорт в Индию, Турцию и Китай рухнул.

Массовые отказы «дружественных» стран от закупок российского угля поставили на грань выживания российскую угольную промышленность.

По итогам января-мая каждая вторая угольная компания в России оказалась убыточной, а те, что сработали в плюс, зафиксировали обвал прибылей в более чем втрое, следует из статистики Росстата, передает The Moscow Times.

За пять месяцев 2024 года сальдированный финансовый результат по угольной отрасли, которая включая включает более 30 моногородов и 650 тысяч занятых, схлопнулся в 27 раз и составил ничтожные 9,3 млрд рублей.

Прибыльные компании заработали 81,1 млрд рублей — на 178 млрд меньше, чем за тот же период годом ранее. При этом потери убыточных компаний взлетели на 270% до 72 млрд рублей.

Отрезанные санкциями от западных рынков, угольные компании стремительно теряют покупателей в Азии, и по этой причине уже начали сокращать добычу (на 3% за полгода, по данным Росстата), указывают эксперты Института Гайдара. К концу июня морской экспорт угля из России обвалился на 17%, а вывоз коксующегося угля стал минимальным за два года после того, как главные клиенты угольщиков — Китай, Индия и Турция — резко сократили закупки.

Индия, на которую приходится около трети российского угольного экспорта, за март–май снизила импорта 22%, до 6,76 млн тонн, согласно подсчетам консалтинговой компании Bigmint. Китай отказался от 16% объемов по сравнению с прошлогодними и закупил 12,9 млн тонн в первом квартале. Поставки в Турцию схлопнулись вдвое — до 4,1 млн тонн за январь–март.

Угольная промышленность подходит к «тяжелому кризису», предупреждала в апреле комиссия Госсовета по энергетике. По ее оценкам, отрасль находится в состоянии кассового разрыва (когда поступающие платежи меньше, чем оттоки со счетов), а к концу года ее отрицательный денежный поток достигнет 450 млрд рублей.

Проблем угольным компаниям добавил Китай, указывают эксперты Института Гайдара: крупнейший покупатель российского сырья ввел импортные пошлины на уголь, которые не распространяются на других поставщиков — Индонезию и Австралию, входящие зону свободной торговли с КНР.

В то время как доходы угольщиков падают, затраты только растут, жаловался в апреле губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Себестоимость угля, по его словам, выросла на 30%, так как увеличились затраты на импортное оборудование, тарифы на железнодорожные перевозки, стоимость аренды вагонов, перевалки в портах, фрахта и страховки морских судов, а также расходы на обслуживание кредитов из-за резкого повышения ключевой ставки ЦБ.

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