Завтра в Минске открывается знаменитый клуб «Реактор» 25.07.2024, 20:28

Как он выглядит внутри.

В пятницу в Минске вновь откроют знаменитый клуб «Реактор», и на Хоружей, 29, опять будут играть рок, панк, тяжелый металл и прочую музыку. Первая вечеринка пройдет уже завтра, передает «Онлайнер».

Идея возродить «Реактор», закрывшийся в 2011-м, принадлежит организатору мероприятий, ведущей Светлане Рамонке.

— У меня была мечта — открыть свой клуб. На продажу был выставлен другой клуб, но его в итоге продали. Однако появился запал, и мы стали искать другое помещение. И совершенно случайно мы узнали, что пустует помещение «Реактора», где до января 2024 года работало заведение Rich Cat. А «Реактор» — это любовь моей молодости. Я в хороших отношениях с бывшим владельцем клуба. Он по-отечески меня благословил, и мы взялись за работу.

— А насколько нынешний клуб внешне будет похож на прежний? — уточняем у собеседницы.

— Интерьер будет не таким, как в прежнем «Реакторе». При Rich Cat внесли много изменений — начиная с барной стойки на танцполе и заканчивая расположением комнат. В любом случае наша идея — не столько взять интерьером, сколько вернуть дух того «Реактора», который был прежде. Что я под этим подразумеваю? Мы хотим объединить разные субкультуры под одной крышей, как это было раньше. Чтобы в клубе были представлены рок, рэп, хип-хоп, метал, аниме-тусовки. Хочется, чтобы «Реактор» стал домом для всех.

Кстати, с нами связались диджеи, работавшие здесь раньше, и сказали, что готовы провести у нас отдельную вечеринку.

Первые мероприятия пройдут уже в ближайшие дни: вечером в пятницу здесь будут выступать панки и инди-рокеры, на субботу запланирован метал-концерт, а на воскресенье — хип-хоп-вечеринка. В этот день в клубе появятся ветераны белорусской сцены — группа «Нестандартный вариант». После этого концертов будет еще больше. Как рассказала Светлана Рамонка, в августе ожидается много разножанровых мероприятий.

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