Глава оборонного комитета Бундестага: Вести переговоры о мире необходимо с тем, кто возглавит РФ после Путина 25.07.2024, 20:31

Маркус Фабер

Маркус Фабер заявил, что с диктатором РФ надо говорить, но только в Международном уголовном суде.

Переговоры с Россией для восстановления мира в Украине возможны, но не с нынешним руководителем страны Владимиром Путиным, а с тем, кто возглавит Россию уже после него.

Об этом заявил глава оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер, пишет Bild.

Немецкий политик считает, что вести переговоры о мире в Европе необходимо с тем, кто возглавит Россию уже после Путина. Фабер заявил, что с Путиным надо говорить, но только в Международном уголовном суде.

По словам Фебера, распространенный тезис о том, что любые войны заканчиваются переговорами, на самом деле является неправдой.

Как отметил глава оборонного комитета Бундестага, есть военные конфликты, которые заканчиваются уничтожением диктатора, а не прекращением боевых действий вследствие истощения одной из сторон.

Фабер также поддержал решение о размещении американских дальнобойных ракетных вооружений на территории Германии.

Политик подчеркнул, что российский диктатор Путин выбирает для нападения более слабые страны, поэтому необходимо надежное и эффективное сдерживание от агрессии РФ.

Напомним, ранее на полях саммита НАТО в Вашингтоне 9-11 июля правительства США и Германии объявили, что США намерены с 2026 года снова разместить в Германии системы дальнобойных ракетных вооружений, радиус действия некоторых будет достигать аж РФ.

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