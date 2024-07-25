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На внешнем кольце МКАД — крупное ДТП

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  • 25.07.2024, 20:38
  • 2,958
На внешнем кольце МКАД — крупное ДТП

Повреждены две легковушки и грузовик.

Два легковых автомобиля и один грузовик получили повреждения вечером 25 июля в результате ДТП на 12 км внешнего кольца МКАД. Видео последствий аварии появилось в соцсетях.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. Судя по опубликованному ролику, повреждения получили грузовик и две легковушки. По одной из версий, в аварию попал эвакуатор, который перевозил на платформе иномарку. После столкновения с другой легковушкой, груз опрокинулся на дорогу.

В ГАИ рассказали, о том, что движение затруднено на участке от улицы Бабушкина в направлении улицы Свислочской.

На месте работает ГАИ.

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