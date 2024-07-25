В Мьянме повстанцы захватили военный штаб у границы с Китаем 25.07.2024, 21:29

Пекин призвал прекратить боевые действия.

Армия повстанцев в Мьянме в четверг, 25 июля, заявила о получении контроля над важным региональным военным штабом вблизи границы с Китаем, что может стать наибольшим новым ударом для военной хунты, которая руководит страной. Об этом сообщает Reuters.

Повстанцы Национально-демократического альянса Мьянмы утверждают, что после 23 дней боев с хунтой они взяли под контроль стратегический город Лашио на севере штата Шан, примерно в 120 км от границы с Китаем.

«Наша армия одержала решающую победу и сейчас зачищает город от остатков вражеских войск. Город объявляется полностью освобождённым», - говорится в заявлении.

Национально-демократический альянс является одной из нескольких повстанческих групп этнических меньшинств, борющихся за вытеснение хунты с территорий, которые они считают своими.

Конфликт перерос в гражданскую войну, которая стала одним из самых больших вызовов для хорошо оснащенной армии Мьянмы.

Альянс начал очередное наступление после недавнего срыва перемирия, заключенного при посредничестве Китая. Пекин обеспокоен боевыми действиями на границе и их влиянием на торговлю.

В четверг Министерство иностранных дел Китая призвало все стороны прекратить боевые действия, приступить к диалогу, а также гарантировать, что китайский бизнес и граждане не пострадают.

Интернет-издание Myanmar Now процитировало командира другой вооруженной группировки, воюющей вместе с Национально-демократическим альянсом, который тоже подтвердил захват регионального командного штаба в Лашио.

Хунта, вернувшая власть в Мьянме во время военного переворота в 2021 году, после десятилетия условной демократии, вынуждена растягивать свои силы на нескольких фронтах боевых действий по всей стране, что затрудняет управление пострадавшей экономикой.

Согласно анализу, проведенному в начале этого года Специальным консультативным советом по вопросам Мьянмы, хунта сейчас не имеет эффективного контроля, потеряв власть над населенными пунктами, охватывающими 86% страны и две трети населения.

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