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NASA отправило видео в формате 4K на МКС с помощью мощного лазера

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  • 25.07.2024, 21:31
NASA отправило видео в формате 4K на МКС с помощью мощного лазера

Уникальный случай.

Исследователи NASA успешно испытали лазерную связь в космосе, транслируя видеозапись в формате 4K с самолета в небе на Международную космическую станцию и обратно.

NASA обычно использует радиоволны для передачи данных между Землей и космосом, но лазерная связь с использованием инфракрасного света, утверждают в управлении, может передавать данные в 10−100 раз быстрее, чем радио. Накануне инженеры NASA оснастили самолет портативным лазерным терминалом и протестировали его в работе.

Как сообщается на сайте NASA, самолет пролетел над озером Эри и отправил данные обратно в центр в Кливленде. Затем данные передавались через наземную сеть на испытательный центр NASA в Нью-Мексико, где ученые контролировали процесс передачи данных на спутник агентства Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) на расстоянии 35,5 тысячи километров. Затем LCRD передал данные на ILLUMA-T (Интегрированный лазерный коммуникационный демонстрационный низкоорбитальный модем и терминал усилителя) на МКС.

Это испытание продемонстрировало, что космическое агентство может обеспечить прямую трансляцию высадки на Луну во время миссий Artemis в будущем и является хорошим предвестником развития оптической связи, которая могла бы соединить людей с Марсом и за его пределами.

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