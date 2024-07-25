В «Новой Боровой» построят дом с оранжереей на крыше и готовой отделкой 1 25.07.2024, 21:45

Самая бюджетная квартира стоит $52 300.

В «Новой Боровой» представили новую группу домов в АРТ-квартале, которые объединены стилем минимализм. Застройщик «А-100 Девелопмент» уже запустил продажи, стоимость «квадрата» — от 1360 долларов в эквиваленте, передает «Зеркало».

Под АРТ-квартал отвели участок площадью 13,55 га между улицами Небесной и Пилотной. На его территорию попадут пешеходный бульвар с разнообразной коммерческой инфраструктурой и пространствами для творчества: театральным сквером с озеленением и небольшой сценой.

Будет шесть групп домов. Каждая из них названа в честь определенного стиля в искусстве. В этот раз застройщик презентовал группу «Минимализм».

В архитектурной концепции нашли отражение основные принципы, присущие минимал-арту, — простота и функциональность. На фасадах будут гармонично сочетаться монохромные и акцентные цвета: серый, красно-оранжевый, зеленый. При этом архитекторы позаботились о четком повторяющемся паттерне из окон, лоджий и балконов. Дополнят образ французские окна, декоративные ламели и ставни.

Первый дом переменной этажности. В нем будет пять подъездов на 7, 9 и 16 этажей. Окна трех секций будут выходить на юго-западную сторону с видом на лес. Самая высокая секция станет своеобразным маяком и поможет ориентироваться в квартале.

В здании представят квартиры площадью от 25 до 105 кв. м с потолками от 2,63 до 2,71 метра. Стоимость «квадрата» стартует от 1360 долларов в эквиваленте. Самый бюджетный вариант стоит 52 300 долларов. Покупателям доступны рассрочка до пяти лет от застройщика и банковские кредиты по партнерским ставкам.

«В этом доме реализуется концепция „тихого“ подъезда, когда все квартиры с готовой отделкой сдаются в одной секции. Это снижает дискомфорт от соседского ремонта для тех, кто хочет сразу заселиться в новую квартиру. На этапе оформления договора будущий житель может выбрать подходящий ему вариант в конструкторе отделки „Копенгаген“, выдержанной в датском стиле», — отмечают в компании «А-100 Девелопмент».

Для интерьера подъездов выбраны лаконичные цвета и строгая графичность дизайна. Сочетание текстур дерева и бетона с минималистичными монохромными персонажами в оформлении сделают пространство уникальным. По традиции на первом этаже появятся помещения для мытья лап животных и для хранения колясок. Предусмотрена система домофонии Home ID и видеонаблюдение.

Двор будет небольшим, уютным и тихим. Шумные активности вынесены в общественные зоны за границы домов, а внутренняя детская площадка предназначена только для самых маленьких. Озеленение будет оформлено в лаконичные прямоугольные формы. В более затененных частях двора высадят вечнозеленые деревья и разместят зоны отдыха с переносной мебелью. В качестве акцентов — арт-скульптуры животных в абстрактном минималистичном стиле.

Дом планируют сдать во втором квартале 2026 года.

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