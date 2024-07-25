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Кулеба: Китай не будет стоять на стороне Украины или России

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  • 25.07.2024, 21:48
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Кулеба: Китай не будет стоять на стороне Украины или России

Глава МИД Украины объяснил причину.

Китай не будет становиться на сторону Украины или Российской Федерации в нынешней войне. Пекин поддерживает интересы только одной страны.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью ТСН.

По словам Кулебы, Китай будет стоять только на стороне Китая.

«Те, кто считает, что Китай будет стоять на стороне России или Украины — глубоко ошибаются и слишком поверхностно смотрят на стратегическое видение Китая развития ситуации в мире, не только в Украине», - пояснил глава МИД.

Министр пояснил, что сегодня состоялась немаловажная часть разговора, посвященная развитию двусторонних отношений между Украиной и Китаем. В частности, в экономике и торговле.

«Был четкий сигнал о том, что Китай рассматривает двусторонние отношения с Украиной, вне контекста их отношений с Россией или наших отношений со Штатами или войны. Это значит, что у Китая есть четкое понимание, что отношения с Украиной, как с независимой европейской страной, будут являться отдельным направлением внешней политики Китая», - отметил Кулеба.

В то же время глава МИД объяснил, что китайцы не раздумывают так, что «здесь мы встанем на бой России, здесь на сторону Украины».

«Они всегда твердо, тысячелетия стояли и будут стоять исключительно на позиции интересов Китая», - подчеркнул он.

Напомним, вчера, 25 июля, Кулеба провел многочасовую встречу со своим китайским коллегой Ван И.

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