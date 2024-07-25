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В Мотоле ливень подтопил 70 подворий и домов

  • 25.07.2024, 22:12
  • 2,396
В Мотоле ливень подтопил 70 подворий и домов

Сильный дождь шел два часа.

В Мотоле длившийся два часа ливень подтопил 70 подворий и домов. Подробности случившегося рассказал БелТА заместитель председателя Ивановского райисполкома Виталий Клышко.

Сообщается, что 24 июля, в среду, грозовой фронт накрыл Ивановский район, в результате сильного ливня массовые подтопления были зафиксированы в Мотоле, а также в деревнях Псыщево, Достоево.

- Вчера дождь был сильный, в Мотоле два часа шел ливень. Порядка 70 подворий и домов были подтоплены, - уточнил Клышко.

По его словам, были полные кюветы и канавы воды. Кроме того, на проезжей части неподалеку от школы №2 была вода. В Ивановском районе принимались меры, связанные с ликвидацией последствий непогоды. На помощь местным жителям пришли сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, Ивановской ПМС. Для того, чтобы справиться с подтоплениями, использовались экскаватор, мотопомпы. Говорится, что в наиболее критических местах прибегали к откачке воды и расчистке ливневок.

Заместитель председателя Ивановского райисполкома рассказал, что удалось расчистить основное русло по спуску воды. Также сказано, что в деревне Бродница шаровая молния залетела в дом, повредив электропроводки, электрощитовую. В указанной деревне подмыло сарай по причине чего одна стена хозпостройки разрушилась.

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