Демпартия США изменила правила, чтобы выдвинуть Харрис в президенты 5 25.07.2024, 22:19

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Камалы Харрис

Кандидат будет выбираться с помощью электронных бюллетеней.

Национальный комитет Демократической партии США 24 июля принял правила, по которым политическая сила избирает своего кандидата в президенты, что позволит уже в ближайшее время номинировать вице-президента Камалу Харрис. Об этом сообщает CNN.

Согласно новым правилам, претенденты на номинацию от Демократической партии должны официально объявить об этом до 27 июля и по 30 июля подать подписи не менее 300 делегатов, причем не более 50 от одного штата.

Кандидат будет выбираться с помощью электронных бюллетеней, присланных делегатам съезда Демократической партии. Голосование, как ожидается, состоится уже 1 августа, но точная дата будет зависеть от количества соискателей и будет объявлена Нацкомитетом Демпартии.

В партии отметили, что электронное голосование позволит определиться с кандидатом в президенты и вице-президенты до 7 августа во избежание возможных судебных исков по доступу к избирательным бюллетеням в Огайо. Хотя штат принял закон, перенесший крайний срок, когда политические партии должны выдвинуть своих официальных кандидатов, на 1 сентября, он не вступит в силу до конца августа.

После того, как Демократическая партия выдвинет кандидата в президенты, правила позволяют ему назвать имя вице-президента без необходимости дополнительного дистанционного голосования.

Национальный съезд Демократической партии состоится в Чикаго 19-22 августа. На нем состоится чисто церемониальное голосование за кандидатов в президенты и вице-президенты, а также будет одобрена предвыборная программа.

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