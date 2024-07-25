Сколько стоят байдарочные туры в Беларуси 25.07.2024, 22:26

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Этот вид отдыха очень популярен у белорусов.

На байдарках в Беларуси плавают в одиночку, семьями и компаниями, в том числе с коллегами. В случае последних – это хорошее мероприятие для сплочения команды. Потому байдарочные туры становятся все популярнее, рассказали в Республиканском туристско-спортивном союзе, пишет Myfin.by.

Стоимость сплавов и туров

Сплавы на байдарках бывают разными по продолжительности – от нескольких часов до недели. От этого и зависит цена.

Водные маршруты «Комсомольское озеро» или «Дрозды “ занимают 2–2,5 часа. За одного человека нужно будет заплатить Br40–60. Однодневный сплав по Ислочи обойдется в Br60–100 на одного. Цена на Нарочанке за такой же промежуток времени – Br80.

Сплав выходного дня (с пятницы по воскресенье) обойдется примерно Br300–320 с человека. В стоимость тура входят снаряжение и его доставка, питание, услуги инструктора. Допускается увеличение или уменьшение цены – в зависимости от наполнения (трансфер, количество и ассортимент еды, дополнительные развлечения, ночевка).

Самостоятельно отправиться в водный поход, если вы опытный байдарочник и ночлег в палатке вас не смущает, можно за Br100–120.

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