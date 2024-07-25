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Семь самолетов не могли приземлиться в аэропорту Вильнюса из-за сильного дождя

  • 25.07.2024, 22:29
  • 1,334
Семь самолетов не могли приземлиться в аэропорту Вильнюса из-за сильного дождя

Один самолет перенаправили в аэропорт Каунаса.

Из-за сильного дождя в четверг в аэропорту литовской столицы Вильнюса некоторое время не могли приземлиться самолеты.

Об этом сообщает LRT.

По словам представителя оператора аэропорта Lietuvos oro Uostai Тадаса Василяускаса, семь самолетов были вынуждены сделать круг над Вильнюсским аэропортом.

«Все эти самолеты уже приземлились в аэропорту», – сказал он.

В то же время, отметил Василяускас, один самолет из Туниса перенаправили в аэропорт Каунаса и позже вернули в Вильнюс.

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