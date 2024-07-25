Зеленский: Украина готовится выйти на большее количество и качество дальнобойных дронов
- 25.07.2024, 22:54
В стране начали работать иностранные инвестиционные средства.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина развивает ракетный потенциал, а также готовит шаги по дальнобойным дронам. Цель – выйти на большее количество и большее качество. Об этом он рассказал в вечернем видеообращении.
Зеленский отметил, что обсудил развитие оборонной промышленности с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиним.
Зеленский подчеркнул, что Украина готовит шаги по дальнобойным дронам, чтобы выйти на большее количество и большее качество.
Также глава государства рассказал, что 25 июля на совещании определились и с Укроборонпромом, и с ракетчиками по обновленным задачам.
Зеленский подчеркнул, что в оборонном производстве Украины заработали не только средства госбюджета, но и иностранные, в частности инвестиционные.