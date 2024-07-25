Зеленский: Украина готовится выйти на большее количество и качество дальнобойных дронов 25.07.2024, 22:54

Владимир Зеленский

В стране начали работать иностранные инвестиционные средства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина развивает ракетный потенциал, а также готовит шаги по дальнобойным дронам. Цель – выйти на большее количество и большее качество. Об этом он рассказал в вечернем видеообращении.

Зеленский отметил, что обсудил развитие оборонной промышленности с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиним.

Зеленский подчеркнул, что Украина готовит шаги по дальнобойным дронам, чтобы выйти на большее количество и большее качество.

Также глава государства рассказал, что 25 июля на совещании определились и с Укроборонпромом, и с ракетчиками по обновленным задачам.

Зеленский подчеркнул, что в оборонном производстве Украины заработали не только средства госбюджета, но и иностранные, в частности инвестиционные.

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