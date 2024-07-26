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Венгрия заняла миллиард евро в банках Китая

  • 26.07.2024, 1:14
Венгрия заняла миллиард евро в банках Китая

Рекордный кредит.

Весной этого года Венгрия заняла миллиард евро у трех китайских банков. Это самый крупный кредит, когда-либо полученный Будапештом.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на данные венгерского правительственного долгового агентства.

Сообщается, что кредит, предоставленный Банком развития Китая, Экспортно-импортным банком Китая и венгерским филиалом Банка Китая, был полностью использован 19 апреля и должен быть погашен в течение трех лет.

По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, китайские компании, такие как производитель электромобилей BYD или технологический гигант Huawei, на данный момент инвестировали в страну около 16 миллиардов евро.

«Кредитное соглашение позволяет, в частности, финансировать инвестиции в инфраструктуру и энергетический сектор. Сделка удерживает соотношение государственного долга к ВВП в пределах потолка на уровне 28,9%», — сообщило венгерское агентство.

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