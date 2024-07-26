Остров с 15 привидениями выставили на продажу в Великобритании 26.07.2024, 3:01

На протяжении сотен лет он использовался в качестве военного укрепления.

В Англии выставили на продажу остров Дрейка с частным пляжем и 15 привидениями, сообщает Sky News.

Остров площадью 2,4 га расположен всего в полукилометре от Плимута, добраться до него на лодке можно за 10 минут. На протяжении сотен лет он использовался в качестве военного укрепления. На нем до сих пор сохранились пушки 18 века, которые также включены в стоимость острова. А еще там расположены старые казармы, артиллерийские батареи с шахтами для снарядов и подземные пороховые склады.

Как отметил нынешний владелец Морган Филлипс, первое зарегистрированное здание на острове датируется 1135 годом. Но люди жили на нем и раньше. Считается, что именно этот остров защитил Англию от нашествия испанской «Непобедимой армады» в XVI веке.

Именно отсюда сэр Френсис Дрейк отправился в кругосветное плавание в 1577 году (потому остров и носит его имя).

Фиксированной ориентировочной цены на остров нет, однако затраты на ремонт оцениваются примерно в 25 млн фунтов.

Сам Морган Филлипс купил остров в 2019 году за 6 млн фунтов, и все это время работал над получением разрешения на строительство отеля на 43 места. Предполагается, что остров может стать прекрасным местом для проведения свадеб.

Если гостей, конечно, не испугают привидения. Их, по утверждениям побывавших здесь медиумов, всего 15, все они бывшие военные.

Впрочем, сам Филлипс убежден, что привидения здесь чтобы «защитить нас». «Именно это они делали, когда были живы, и именно это они делают до сих пор», – заявляет он.

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