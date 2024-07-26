В Нидерландах изъяли рекордную в истории страны партию метамфетамина 26.07.2024, 5:51

3,2 тонны.

Нидерландские таможенники изъяли партию метамфетамина весом 3,2 тонны и стоимостью более 22 миллионов евро, которая считается крупнейшей в истории страны.

Об этом сообщила федеральная прокуратура Нидерландов.

Партию наркотиков таможенники обнаружили еще в начале марта в порту Роттердама в грузе, который прибыл из Мексики и предназначался для компании в селе Ден Хут на юге страны.

«То, что об этом улове объявлено только сейчас, объясняется тем, что партия была спрятана в песчаном грунте, который оказался сильно загрязненным медью и PFAS (перфторалкильные и полифторалкильные вещества, используются для создания устойчивых к пятнам и водостойких материалов. – Ред.)», – говорится в сообщении.

В связи с этим таможенники долгое время искали способ уничтожения партии наркотиков. Это удалось сделать только на прошлой неделе.

Правоохранители также задержали, а затем отпустили 55-летнего мужчину из Ден Хута, который остается главным подозреваемым в расследовании по контрабанде метамфетамина.

Управление ООН по наркотикам и преступности предупреждает, что метамфетамин – самый распространенный в мире синтетический наркотик-стимулятор – легко вызывает зависимость и является одной из самых больших угроз для глобального здоровья.

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