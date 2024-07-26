«Знатные киллеры уже катаются по городу» 26.07.2024, 7:51

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В российском СК рассказали о помилованных Путиным убийцах.

Начальник управления по расследованию особо важных дел управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу Юрий Яшков в интервью изданию «Фонтанка» поделился рассуждениями об осужденных за тяжкие преступления, помилованных Путиным за участие в войне в Украине. Как следует из его слов, высокопоставленный силовик не считает нужным даже делать вид, что эти люди могут исправиться.

«Мы знаем, кто выходит, знатные киллеры уже катаются по городу, отзваниваются нам, обещают больше не шалить. Но это те, с которыми был контакт, которые сотрудничали. Не все освобожденные так поступают. Я стараюсь следить за какими-то одиозными товарищами, про которых знаю, что они точно опасные», — сказал Яшков.

Он отметил, что один из освобожденных бандитов работает таксистом. Яшков разослал оперативникам его фотографии, так как боится за клиентов. Мол, сам не верит, что такой человек исправился.

Следователь также отметил, что освободившихся убийц много.

«Думаю, что их хватает. Но я могу говорить только про тех, кого лично знаю. Пока что могу четко назвать двоих. Я в них уверен, что они не удержатся», — уточнил он.

При этом Яшков подчеркнул, что инцидентов среди участников войны в Санкт-Петербурге практически не было, кроме стрельбы в ресторане «Чабрец». Тогда Алексей Исаков, освободившийся из колонии и воевавший в Украине, застрелил своего знакомого из-за долга в 5 млн российских рублей (около 57,5 тыс. рублей). долларов).

Российские военные, вернувшиеся с войны в Украине, уже совершили не менее 83 преступлений. Большинство преступлений совершили бывшие заключенные, помилованные для участия в войне в составе ЧВК «Вагнер». Не менее 37 бывших зеков вновь совершили убийства после возвращения с войны.

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