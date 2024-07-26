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Российский чиновник призвал женщин рожать из-за нехватки электриков

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  • 26.07.2024, 7:53
Российский чиновник призвал женщин рожать из-за нехватки электриков

Не меньше трех детей.

Женщинам необходимо рожать не меньше трех детей для борьбы с кадровым дефицитом, заявил гендиректор фонда капремонта Свердловской области Станислав Суханов в эфире телеканала ОТВ, на его высказывание обратило внимание RTVI.

«Надо, в первую очередь, научиться больше детей создавать семье. У нас кадровый дефицит связан, во-первых, с уменьшением количества рождаемости. Сегодня дети, которые готовы производить потомство — это дети 1998 года, а это был пик снижения рождаемости тоже. И через 18 лет мы снова получим эту ситуацию», — сказал он.

По его словам, если в каждой семье будет три ребенка, то проблем с кадрами не будет. Он добавил, что электриков «можно по пальцам пересчитать, их просто не хватает».

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что россиянам нужно как можно раньше создавать семьи, чтобы не было «отложенного первого ребенка» и были силы на второго и третьего.

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