Под Полоцком трактор Belarus столкнулся с легковушкой и развалился на части 26.07.2024, 7:57

Пострадала девушка.

В Полоцком районе трактор Belarus из-за невнимательности водителя столкнулся с Renault Logan. Пострадала пассажирка легковушки, сообщили в ГАИ.

Авария произошла 25 июля на 99-м километре трассы Р-20 Витебск — Полоцк — граница с Латвией. 30-летний водитель трактора Belarus перед разворотом не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Renault Logan, который ехал в попутном направлении.

В результате ДТП 21-летняя пассажирка легковушки с травмами попала в больницу. Трактор же, судя по фото, буквально развалился на части.

Проводится проверка.

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