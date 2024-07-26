закрыть
26 июля 2024, пятница, 8:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Полоцком трактор Belarus столкнулся с легковушкой и развалился на части

  • 26.07.2024, 7:57
Под Полоцком трактор Belarus столкнулся с легковушкой и развалился на части

Пострадала девушка.

В Полоцком районе трактор Belarus из-за невнимательности водителя столкнулся с Renault Logan. Пострадала пассажирка легковушки, сообщили в ГАИ.

Авария произошла 25 июля на 99-м километре трассы Р-20 Витебск — Полоцк — граница с Латвией. 30-летний водитель трактора Belarus перед разворотом не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Renault Logan, который ехал в попутном направлении.

В результате ДТП 21-летняя пассажирка легковушки с травмами попала в больницу. Трактор же, судя по фото, буквально развалился на части.

Проводится проверка.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Еще не поздно
Еще не поздно Леонид Невзлин
Запад может дать достойный ответ Путину
Запад может дать достойный ответ Путину Гарри Каспаров
Главный страх Лукашенко
Главный страх Лукашенко Сергей Климовский
Острая интрига
Острая интрига Владимир Фесенко