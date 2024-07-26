Под Полоцком трактор Belarus столкнулся с легковушкой и развалился на части
- 26.07.2024, 7:57
Пострадала девушка.
В Полоцком районе трактор Belarus из-за невнимательности водителя столкнулся с Renault Logan. Пострадала пассажирка легковушки, сообщили в ГАИ.
Авария произошла 25 июля на 99-м километре трассы Р-20 Витебск — Полоцк — граница с Латвией. 30-летний водитель трактора Belarus перед разворотом не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Renault Logan, который ехал в попутном направлении.
В результате ДТП 21-летняя пассажирка легковушки с травмами попала в больницу. Трактор же, судя по фото, буквально развалился на части.
Проводится проверка.