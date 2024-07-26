закрыть
26 июля 2024, пятница, 8:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В милиции рассказали, что надо делать, если нашел на улице «50 дублёў» или «Стоцублёў»

1
  • 26.07.2024, 8:12
  • 2,188
В милиции рассказали, что надо делать, если нашел на улице «50 дублёў» или «Стоцублёў»

Купюры очень похожи на настоящие.

В последнее время в Брестской области участились случаи, когда покупатели расплачиваются сувенирными деньгами, которые внешне очень похожи на настоящие, сообщается на сайте УВД Брестского облисполкома.

В связи с этим в милиции напомнили отличия сувенирных купюр от настоящих белорусских рублей и рассказали, что делать при обнаружении таких денег на улице.

Так, чтобы отличить сувенирную банкноту от подлинной, в УВД посоветовали обратить внимание на водяные знаки.

«На настоящих белорусских рублях имеются специализированные надписи и водяные знаки, которые отсутствуют на сувенирных купюрах. Например, на «дублях» часто можно увидеть надпись «Сувенир», «Не является платежным средством» или аналогичную маркировку, указывающую на принадлежность к сувенирной продукции», — говорится в сообщении.

Также «дубли», как правило, изготавливаются из низкокачественной бумаги, поэтому наощупь можно понять, что деньги ненастоящие.

Кроме того, сувенирные купюры обычно более насыщенного или слишком бледного цвета в сравнении с настоящими.

При обнаружении таких купюр на улице нужно их утилизировать, пояснили в милиции. Однако это надо делать лишь в том случае, если точно понятно, что купюра ненастоящая, иначе можно попасть под уголовное дело за кражу.

«В случае обнаружения сувенирной продукции на улице и установлении признаков, указывающих на то, что она является сувенирной, примите меры к ее утилизации, в случае если найденная вами купюра является подлинной, предоставьте ее в стол находок ближайшего отдела милиции. Помните, кто-то мог потерять свои деньги, а присвоение чужой собственности является уголовно наказуемым деянием», — пояснили в УВД.

Если же сувенирную купюру дал какой-то человек, то в милиции советуют попытаться его задержать.

«Если вы получили сувенирную продукцию непосредственно от человека, сообщите о происшествии в милицию, попытайтесь установить его личность или задержать его до прибытия правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Также в УВД рассказали о плане действий, если такую купюру человек получил в магазине.

«Если вы получили сувенирную продукцию от кассира, сообщите об этом заведующей магазина, после чего обратитесь в милицию», — посоветовали в милиции.

Там добавили, что только в Барановичах уже зафиксировано 11 случаев обнаружения сувенирной продукции.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Еще не поздно
Еще не поздно Леонид Невзлин
Запад может дать достойный ответ Путину
Запад может дать достойный ответ Путину Гарри Каспаров
Главный страх Лукашенко
Главный страх Лукашенко Сергей Климовский
Острая интрига
Острая интрига Владимир Фесенко