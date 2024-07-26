В милиции рассказали, что надо делать, если нашел на улице «50 дублёў» или «Стоцублёў» 1 26.07.2024, 8:12

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Купюры очень похожи на настоящие.

В последнее время в Брестской области участились случаи, когда покупатели расплачиваются сувенирными деньгами, которые внешне очень похожи на настоящие, сообщается на сайте УВД Брестского облисполкома.

В связи с этим в милиции напомнили отличия сувенирных купюр от настоящих белорусских рублей и рассказали, что делать при обнаружении таких денег на улице.

Так, чтобы отличить сувенирную банкноту от подлинной, в УВД посоветовали обратить внимание на водяные знаки.

«На настоящих белорусских рублях имеются специализированные надписи и водяные знаки, которые отсутствуют на сувенирных купюрах. Например, на «дублях» часто можно увидеть надпись «Сувенир», «Не является платежным средством» или аналогичную маркировку, указывающую на принадлежность к сувенирной продукции», — говорится в сообщении.

Также «дубли», как правило, изготавливаются из низкокачественной бумаги, поэтому наощупь можно понять, что деньги ненастоящие.

Кроме того, сувенирные купюры обычно более насыщенного или слишком бледного цвета в сравнении с настоящими.

При обнаружении таких купюр на улице нужно их утилизировать, пояснили в милиции. Однако это надо делать лишь в том случае, если точно понятно, что купюра ненастоящая, иначе можно попасть под уголовное дело за кражу.

«В случае обнаружения сувенирной продукции на улице и установлении признаков, указывающих на то, что она является сувенирной, примите меры к ее утилизации, в случае если найденная вами купюра является подлинной, предоставьте ее в стол находок ближайшего отдела милиции. Помните, кто-то мог потерять свои деньги, а присвоение чужой собственности является уголовно наказуемым деянием», — пояснили в УВД.

Если же сувенирную купюру дал какой-то человек, то в милиции советуют попытаться его задержать.

«Если вы получили сувенирную продукцию непосредственно от человека, сообщите о происшествии в милицию, попытайтесь установить его личность или задержать его до прибытия правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Также в УВД рассказали о плане действий, если такую купюру человек получил в магазине.

«Если вы получили сувенирную продукцию от кассира, сообщите об этом заведующей магазина, после чего обратитесь в милицию», — посоветовали в милиции.

Там добавили, что только в Барановичах уже зафиксировано 11 случаев обнаружения сувенирной продукции.

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