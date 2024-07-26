Позор российского автопрома: сломался второй Aurus, который Путин подарил Ким Чен Ыну
- 26.07.2024, 8:34
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Вышла из строя важная система.
Из российских СМИ стало известно о неполадках и во втором автомобиле Aurus, который Путин подарил во время визита в Северную Корею Ким Чен Ыну. В частности, в автомобиле из строя вышел кондиционер, пишет Диалог.UA.
По имеющейся информации, это очень расстроило северокорейского диктатора.
В то же время СМИ напоминают о планах Путина пересадить российских чиновников на отечественные машины.