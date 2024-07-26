Где сегодня Хэнлон, Сикора и другие тренеры из Европы и Северной Америки, работавшие со сборной Беларуси и «Динамо»? 26.07.2024, 8:49

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Многие отошли от хоккея.

С европейскими и североамериканскими тренерами минское «Динамо» впервые вышло в плей-офф, а сборная Беларуси занимала самые высокие места на чемпионатах мира.

«Трибуна» рассказала, чем сегодня занимаются те, кто запомнился оптимизмом, пристрастием к выпивке и результатами.

Пол Гарднер, 68 лет (Канада)

Кто: главный тренер «Динамо» с июня по июль 2008-го

Статистика: 0 официальных матчей

Чем запомнился. Первый тренер в кахаэловской истории «Динамо» не дотянул до старта сезона. Причиной увольнения стал алкоголь. Говорили, что перед одной из тренировок Гарднер перебрал и не смог работать из-за скачка давления. Об увлечении горячительными напитками у американца спросили на первой же его пресс-конференции. Он говорил, что все в порядке.

Где сейчас. До 2018-го работал в Германии, США (CHL), Шотландии, Нидерландах. Теперь с хоккеем никак не связан. Хотя, как говорят наши источники, еще недавно тренеру порой поступали предложения из не самых хоккейных европейских стран, однако Гарднер отказывался от них. Занят исключительно семейными делами у себя на Родине.

Джим Хьюз, 57 лет (США)

Кто: главный тренер «Динамо» с августа по октябрь 2008 года

Статистика: 17 матчей (4 победы, 13 поражений, разница шайб 28:61)

Чем запомнился. До приезда в Минск работал главным тренером в клубах АХЛ и студенческих лигах, а также ассистентом в «Бостоне» в НХЛ. Экстренно (и довольно неожиданно) возглавил «зубров» вместо Гарднера. С ним «Динамо» и провело первый матч в КХЛ (победило в гостях «Металлург» Новокузнецк 5:4 благодаря шайбе в овертайме). Тогдашний глава федерации хоккея и глава МВД Лукашенко Владимир Наумов уволил специалиста из-за неудовлетворительных результатов, правда, ситуации это не изменило – команда так и осталась беспросветным аутсайдером.

Где сейчас. Долгое время работал в системе «Торонто», где следил за перспективной молодежью и отбирал кандидатов на драфт. Летом 2015-го покинул клуб и сосредоточился на хоккейном развитии своих троих сыновей, которые в 2018, 2019 и 2021 года попали в топ-10 на драфте НХЛ.

Сейчас, по нашим данным, работает скаутом в спортивном агентстве Creative Artists Agency. Клиентами CAA являются в том числе сыновья специалиста, а также футболист Джек Грилиш и хоккеист Сидни Кросби (всего – почти три тысячи клиентов). Журнал Forbes в ноябре 2022-го поставил CAA на первое место в рейтинге самых успешных спортивных агентств мира.

Глен Хэнлон, 67 лет (Канада)

Кто: главный тренер «Динамо» с марта по октябрь 2009 года, главный тренер сборной Беларуси в 2005-2006, 2009 и 2013-2014 годах

Статистика: в «Динамо» – 15 матчей (7 побед, 8 поражений, 35:42); в сборной на ЧМ – 28 матчей (14 побед, 14 поражений, 66:63)

Чем запомнился. В 2005 году впервые возглавил сборную Беларуси. На тот момент был главным тренером «Вашингтона», но из-за локаута в НХЛ имел свободное время. В белорусской федерации говорили, что Хэнлон работает бесплатно. Удивлял команду оптимизмом и лозунгами в раздевалке. Привел белорусов к рекордному шестому месту на чемпионате мира-2006. Также был главным на ЧМ-2014 в Минске, где сборной удалось стать седьмой.

Между этими успешными эпизодами был еще заход в минское «Динамо» и сборную параллельно, но босс ФХБ Наумов был разочарован выступлением в КХЛ – обвинил команду в безволии, канадца уволил, а тот оставаться только в сборной не захотел.

Где сейчас. В 2015-м отработал ЧМ во главе сборной Швейцарии (восьмое место) и с тех пор занят исключительно в клубах. Возглавлял команды в Венгрии, Германии, Чехии. Последние несколько лет тренирует итальянский «Больцано», с которым в сезоне-2022/23 завоевал серебро Австрийской хоккейно лиги. В следующем сезоне команда вылетела в полуфинале.

Курт Фрейзер, 66 лет (США)

Кто: главный тренер сборной Беларуси с 2006 по 2008 годы

Статистика: 12 матчей на ЧМ (2 победы, 10 поражений, 35:50)

Чем запомнился. Приехал в Беларусь во многом благодаря Хэнлону. Тот после первого опыта с нашей сборной не мог оставаться в Минске, так как должен был вернуться в «Вашингтон» по окончании локаута, и потому порекомендовал вместо себя Фрэйзера. Американцу дали контракт на 100 тысяч долларов в год.

При нем команда демонстрировала довольно сильный хоккей, но на чемпионатах мира-2007 и 2008 одержала всего по одной победе (стала в итоге 11-й и 9-й соответственно). ФХБ и специалист вели переговоры о новом двухлетнем контракте, но американец решил вернуться к семье.

Где сейчас. В США Фрейзер поработал главным в АХЛ в «Гранд-Рапидс Гриффинс», фарме «Детройта», ассистентом в «Даллас Старз», возглавлял «Куньлунь» в КХЛ, а в 2023-м вошел в тренерский штаб немецкого «Адлер Мангейма», где работает до сих пор.

Марек Сикора, 75 лет (Чехия)

Кто: главный тренер «Динамо» с апреля-2010 по март-2012, тренер-консультант с октября-2012 по апрель-2013

Статистика: 119 матчей (56 побед, 63 поражения, 308:303)

Чем запомнился. С ним команда впервые вышла в плей-офф КХЛ (помните ту серию с «Локомотивом» из Ярославля?), причем чех выводил минчан в нокаут-раунд дважды подряд. Уход из «Динамо» Сикора объяснил необходимостью провести операцию на колене – после нее требовалось несколько месяцев восстановления.

Где сейчас. Окончательно ушел из хоккея. За время чемпионата мира-2024 ни разу не выступил в чешских медиа как эксперт, хотя прежде регулярно давал комментарии. Как говорят наши источники, Сикора отказывается от публичности, сосредоточившись на здоровье и семье.

Кари Хейккиля, 64 года (Финляндия)

Кто: главный тренер «Динамо» с апреля по октябрь 2012 года, главный тренер сборной Беларуси с 2011 по 2012 годы

Статистика: с «Динамо» провел 16 матчей (6 побед, 10 поражений, 9:18), со сборной на ЧМ – 7 матчей (1 победа, 6 поражений, 11:23)

Чем запомнился. Довольно мрачным характером и слабыми результатами, причем как в клубе, так и сборной. Последняя с ним еле спаслась от вылета в Д2, «Динамо» также играло неубедительно. Сначала был уволен из клуба, а потом сам решил уйти и из сборной.

Где сейчас. После работы в рижском «Динамо», откуда в 2016-м также был уволен из-за неудовлетворительных результатов, финн, как говорят наши источники, решил взять паузу в карьере. И она сильно затянулась. За последние годы он не получал никаких предложений.

Любомир Покович, 64 года (Словакия)

Кто: сначала был главным тренером «Динамо» в чемпионате Беларуси (июнь-2005 – январь-2007), а затем в КХЛ (ноябрь-2013 – октябрь-2015)

Статистика: 111 матчей в ЧБ (74 победы, 37 поражений); 122 матча в КХЛ (61 победа, 50 поражений, 300:316)

Чем запомнился. Суммарно отработал в Минске около шести лет. Выводил команду и в плей-офф КХЛ на «Йокерит» (1:4), и в финал чудного турнира Кубок Надежды, который лига придумала для неудачников сезона (трофей забрал «Авангард»). Окончательно покинул «Динамо» вскоре после задержания генменеджера Владимира Бережкова.

Где сейчас. Остается в большом хоккее. Вместе с другом купил клуб «Ружинов» из Братиславы, который, по сути, является академией. Взрослой команды там нет, а молодежь выступает в юниорских лигах Словакии.

Крэйг Вудкрофт, 54 года (Канада)

Кто: главный тренер «Динамо» с 2016-го по 2017-й и с 2019-го по 2023-й, главный тренер сборной Беларуси с 2021-го по 2023-й

Статистика: провел с «Динамо» 317 матчей (137 побед, 180 поражений, 835:983), со сборной до чемпионата мира не добрался

Чем запомнился. В общей сложности проработал в «Динамо» пять лет. Четырежды выводил команду в плей-офф, но неизменно вылетал с ней в первом же раунде. Конфликтовал с авторитетными хоккеистами, любил обвинять игроков после неудач, обнимался с Александром Лукашенко, когда в Беларуси вовсю шли репрессии.

Сборную так и не свозил ни на один ЧМ из-за бана со стороны международной федерации за соучастие режима Лукашенко в войне против Украины. В 2021-м команда с ним уступила полякам в олимпийской квалификации и пролетела мимо Игр, зато тренер поучаствовал в «покаянном поздравлении» диктатора с днем рождения.

До этого Вудкрофт работал в штабе сборной на трех чемпионатах мира (2015, 2016, 2017) и олимпийской квалификации к Играм-2018, помогая Дэйву Льюису.

Где сейчас. Пока что остается вне хоккея. По нашим данным, живет в Канаде, где занимается «неким бизнесом, который никак не связан со спортом».

Горди Дуайер, 46 лет (Канада)

Кто: главный тренер «Динамо» с июня-2017 по апрель-2018

Статистика: 56 матчей (25 побед, 31 поражение, 112:129)

Чем запомнился. Пришел в «Динамо» в непростой период. Были проблемы с финансами, многие лидеры ушли, руководство настаивало на помощниках-беларусах (в штаб вошли недавно завершившие карьеру Константин Кольцов и Сергей Стась). «Зубры» по итогам «регулярки» стали 10-ми в Западной конференции.

Где сейчас. С тех пор тренирует на Родине. Работал с юниорской сборной Канады, а с 2022-го возглавляет «Акади-Батерст Титан» из главной юниорской лиги Квебка.

Дэйв Льюис, 71 год (Канада)

Кто: ассистент главного тренера сборной в 2008-2010 годах, главный тренер сборной в 2014-2018 годах

Статистика: 25 матчей на ЧМ (8 побед, 17 поражений, 53:104)

Чем запомнился. Сначала помогал Курту Фрэйзеру и Михаилу Захарову, а затем сам возглавлял команду. Сумел вывести ее в четвертьфинал на чемпионате мира в Чехии, но дальше результаты пошли на спад. В 2016-м коллектив финишировал 12-м, спустя год – строчкой ниже, а на ЧМ-2018 после трех поражений на старте канадец был уволен прямо по ходу турнира и уехал из команды, даже с ней не попрощавшись.

Где сейчас. Сборная Беларуси – последнее место работы канадца в большом хоккее. После этого он лишь изредка выступал в качестве эксперта в СМИ. Несколько лет назад окончательно отдалился от хоккея. Сейчас живет на ферме в Канаде и занимается воспитанием внуков.

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