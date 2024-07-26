В Беларуси вводят изменения по «копеечным» пенсиям 3 26.07.2024, 9:05

5,364

Чтобы прожить на них, нужно сильно постараться.

С 1 августа повысят минимальные трудовые и социальные пенсии. Об этом сообщает Минтруда. Так, минимальная пенсия по возрасту после прибавки чуть превысит 108 рублей (сумма без учета доплаты в 20% от средней зарплаты).

К примеру, социальная пенсия вырастет в августе до 216,5 рубля (сейчас — 209,37 рубля). Эти выплаты получают в том числе те, кто попал в пенсионную ловушку.

Напомним, в Беларуси минимальный страховой стаж, который нужен для получения трудовой пенсии, к 2025 году вырастет до 20 лет. Этот показатель ежегодно повышают на шесть месяцев. Ранее он составлял пять лет, но с 2013 года его стали резко повышать. Беларусы, которые по новым правилам не выработали этот стаж, попадают в пенсионную ловушку: они не могут претендовать на трудовую пенсию, им могут назначить только социальную.

Новые размеры пенсий будут действовать до конца октября.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com