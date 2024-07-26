закрыть
26 июля 2024, пятница, 10:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Небензя мигом вспотел лысиной

  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 26.07.2024, 9:08
  • 9,002
Небензя мигом вспотел лысиной

Раздался неожиданный звонок в дверь.

Небензя в ООН:

«Если он (Владимир Зеленский) действительно дозрел до разговора о мире, то у него перед глазами есть выдвинутые российским президентом месяц назад мирные предложения. И советуем ему поторопиться: ничего лучше Украина уже точно не получит».

***

Звонок в дверь. Щелкает замок, из прихожей на лестничную клетку падает свет. На пороге плохо выбритый, плотный лысый мужик похожий на откормленного, розового борова. Глаза стальные, жесткие, смотрит волком.

Перед ним приятный человек с бумагой в руках.

«А, это ты явился, – цедит открывший дверь, мигом вспотев лысиной. - Опять с претензией на занятую нами твою квартиру. Тебе же передали условия – ты обязан отдать нам две комнаты. Соглашайся, а то и этого не получишь!».

Дверь захлопывается, оставляя приятного человека в одиночестве.

Лысый вразвалку, скрипя ботинками крокодиловой кожи, возвращается в комнату, где «дым коромыслом». На столе закуски и бутылки. Какой-то хмырь с лошадиной мордой мрачно жуёт колбасу, прихлебывая виски. Нечёсаная, грубо раскрашенная баба с кругами под глазами, ржёт, тыча Хмурого в бок, глупо уставившись в телевизор, где выступает Байден. Под столом валяется упившийся, рокированный с высокой должности гном в кожаном пальто.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь Владимир Фесенко
Еще не поздно
Еще не поздно Леонид Невзлин
Запад может дать достойный ответ Путину
Запад может дать достойный ответ Путину Гарри Каспаров
Главный страх Лукашенко
Главный страх Лукашенко Сергей Климовский