Небензя мигом вспотел лысиной
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 26.07.2024, 9:08
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Раздался неожиданный звонок в дверь.
Небензя в ООН:
«Если он (Владимир Зеленский) действительно дозрел до разговора о мире, то у него перед глазами есть выдвинутые российским президентом месяц назад мирные предложения. И советуем ему поторопиться: ничего лучше Украина уже точно не получит».
***
Звонок в дверь. Щелкает замок, из прихожей на лестничную клетку падает свет. На пороге плохо выбритый, плотный лысый мужик похожий на откормленного, розового борова. Глаза стальные, жесткие, смотрит волком.
Перед ним приятный человек с бумагой в руках.
«А, это ты явился, – цедит открывший дверь, мигом вспотев лысиной. - Опять с претензией на занятую нами твою квартиру. Тебе же передали условия – ты обязан отдать нам две комнаты. Соглашайся, а то и этого не получишь!».
Дверь захлопывается, оставляя приятного человека в одиночестве.
Лысый вразвалку, скрипя ботинками крокодиловой кожи, возвращается в комнату, где «дым коромыслом». На столе закуски и бутылки. Какой-то хмырь с лошадиной мордой мрачно жуёт колбасу, прихлебывая виски. Нечёсаная, грубо раскрашенная баба с кругами под глазами, ржёт, тыча Хмурого в бок, глупо уставившись в телевизор, где выступает Байден. Под столом валяется упившийся, рокированный с высокой должности гном в кожаном пальто.
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»