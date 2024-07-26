Названы лучшие автомобили для города 1 26.07.2024, 9:22

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Подборка 2024 года.

Обеспечить требования к городскому автомобилю становится все сложнее. Он должен быть экологичным, безопасным и не слишком габаритным.

Тем не менее, лучшие городские автомобили не сдаются без боя. Чтобы отдать честь наиболее удачным моделям, британское издание Autocar составило свою десятку. Большинство автомобилей (кроме одного) в этом списке можно использовать как повседневный транспорт как в городе, так и на трассе. Все они радуют низким эксплуатационным расходом и элегантным дизайном.

Hyundai i10

С Hyundai i10 создается ощущение, что бренд применил те же высокие стандарты, что и ко внедорожнику Santa Fe, только в меньших масштабах. В результате этот автомобиль третьего поколения имеет изящный вид, качественно собранный и практичный интерьер, способный конкурировать с автомобилем более высокого класса, и передовое оборудование. Даже SE Connect начального уровня предлагает кондиционер, электрические стеклоподъемники, кожаный руль, камеру заднего вида и возможность подключения Bluetooth. На дороге i10 едет мягко, хоть и немного шумно. А компактные размеры и легкое управление делают его незаменимым в городе. В сердце модели четырехцилиндровый двигатель мощностью 82 л. с. (теперь это редкость для автомобилей такого размера), который предлагает достойную управляемость и полезную производительность в реальных условиях. Какую бы модификацию вы ни выбрали, вы получите одну из лучших механических коробок передач в области, которую легко переключать одним движением.

Kia Picanto

Как и его кузен Hyundai i10, Kia Picanto значительно подрос с тех пор, как впервые появился на дорогах. Последняя версия, безусловно, выглядит лучше своих предшественников и лучше оборудована внутри. Picanto показал довольно хорошие результаты по плавности хода и управляемости – он справляется даже с разбитыми дорогами. Консенсус состоит в том, что его 1,0-литровый двигатель мощностью 66 л. с. иногда кажется чуть-чуть слабоватым, но на вершине моторной гаммы находится мощный 1,0-литровый трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом – козырная карта, которую не может разыграть даже родственный Hyundai.

Suzuki Ignis

Ignis – автомобиль, наделенный шармом, выгодной ценой, удобным внутренним пространством, универсальностью и топливной экономичностью. И все это, несмотря на то, что сейчас он больше похож на кроссовер, чем некоторые его конкуренты по рынку. Из минусов – не слишком удачный интерьер и слабая информационно-развлекательная система Suzuki с сенсорным экраном. Но если вы не возражаете против того, чтобы дешевые автомобили выглядели и вели себя именно на свою цену при условии, что при этом они достаточно износоустойчивы, скорее всего, это вас не огорчит. Динамика автомобиля на дороге не так совершенна, как у некоторых конкурентов. Производительность относительно высокая: умная 12-вольтовая мягкая гибридная система Suzuki обеспечивает достойный уровень мощности, а управляемость модели достаточно приятна, хотя езда может показаться немного грубой на больших неровностях. Ignis можно оснастить системой полного привода Suzuki AllGrip, а это значит, что этот автомобиль проедет по бездорожью лучше, чем многие его конкуренты.

Fiat Panda

Panda по своему характеру отличается от большинства конкурентов. Сам Fiat заявляет, что это скорее автомобиль первой необходимости, чем городской автомобиль, намекающий на приятную простоту, которая лучше всего характеризует этот автомобиль. На дорогах уже третье поколение модели и она имеет своих поклонников. Да, внутри Panda оборудована довольно скромно и может иметь неудобную посадку для вождения, однако она остается более прочной и практичной, чем большинство автомобилей в этом списке. А еще сейчас модель доступна в виде мягкого гибрида, что дает ее настолько современную силовую установку, насколько это возможно. А в формате 4х4 вы получите еще и повышенную проходимость.

Dacia Sandero

Сама по себе Dacia Sandero не является городским автомобилем, но, учитывая тот факт, что ее можно купить дешевле, чем большинство автомобилей в этом списке, она оказалась в нем по праву. Sandero более габаритна, чем обычный городской автомобиль, и по понятным причинам более просторна внутри. Но низкая цена отражается в других нюансах. Интерьер модели выглядит очень уж олдскульным, сиденья несколько неудобны, а на поворотах ощущается значительный наклон кузова. Однако трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 89 л. с. чувствует себя при этом хорошо и обеспечивает приличную экономичность.

Citroen C3 и e-C3

Новый Citroen C3 ориентирован на комфорт и использует новый язык дизайна бренда. На рынке доступны модификации с бензиновым или электрическим приводом. Модельный ряд начинается с 1,2-литрового бензинового двигателя с турбонаддувом мощностью 98 л. с., работающего в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Вы также можете выбрать трехцилиндровый мягкий гибрид с той же выходной мощностью, который включает в себя шестиступенчатую автоматическую коробку передач с двойным сцеплением, батарею на 48 В и электродвигатель мощностью 28 л. с. При этом модель обеспечивает высокий уровень комфорта – отличное качество езды и комфортабельный салон. Добавьте к этому достаточно практичный 310-литровый багажник и щедрую комплектацию с множеством технологий, и вы получите отличный и доступный вариант городского автомобиля.

MG 3

Линейку недорогих моделей MG продолжает MG 3 – недавно обновленный супермини, объединяющий гибридную мощность по доступной цене. При этом MG 3 разгоняется до 100 км/ч за 8,0 с, что быстрее аналогичных показателей Renault Clio (9,0 с) и Toyota Yaris (9,7 с). Несмотря на то, что он быстрый, управлять им не сложно – он хорошо едет по дороге и легко преодолевает большинство городских неровностей. В целом MG 3 – привлекательный автомобиль, предлагающий более низкие эксплуатационные расходы на гибрид, а также приличный всесторонний комфорт и даже намек на спортивность.

Toyota Aygo X

Самое маленькое предложение Toyota возродилось в виде кроссовера. Оно имеет увеличенный дорожный просвет и прочную обшивку кузова, что позволяет удерживать лидерские позиции на рынке городских автомобилей. В отличие от своих предшественников, разработанных в сотрудничестве с Citroen и Peugeot, последний Aygo является сольной разработкой японского бренда. Причудливый дизайн внутри и снаружи придает ему привлекательность, а зрелая динамика вождения сочетает в себе послушную управляемость и контролируемую езду. Ложкой дегтя является 1,0-литровый трехцилиндровый двигатель автомобиля, служивший каждому поколению Aygo. Его мощность в 68 л. с трудом справляется с этой самой тяжелой версией.

Fiat 500

Возрожденный Fiat 500 продается уже три десятилетия и все еще выглядит свежо. Чтобы сохранить его привлекательность, производитель продолжил выпускать существующую мягкую гибридную версию с трехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 69 л. с. Да, существуют электромобили с большей мощностью и большим запасом хода, но 500 не так сильно отстает по этому показателю, если вы выберете более топовую модель мощностью 117 л.с. с заявленным запасом хода в 320 км. А благодаря своим крошечным размерам и малому радиусу поворота, модель выполняет свою основную функцию городского автомобиля. Для тех, кто хочет двигаться быстрее, существует новый Abarth 500e, мощность электрического двигателя которого увеличивается до 152 л. с., но при этом запас хода снижается до 260 км.

Citroen Ami

Это единственный автомобиль в этом списке, который иначе как городским не назовешь. Ami – это необычный вариант недорогого городского транспорта от Citroen. Его компактные размеры, малый радиус поворота и электрическая трансмиссия делают его идеальным компаньоном в условиях города. Он очень прост, но в нем нет ничего больше минимальных потребностей для коротких поездок. Максимальная скорость модели составляет 45 км/ч, а запас хода – 75 км. Однако, выехав за город, вы не будете чувствовать себя в нем комфортно – слабые характеристики, резкий ход и плохая видимость в непогоду не дадут. Это прекрасно реализованная концепция в очень узком рабочем окне, Ami вполне может быть оправданным выбором, если ваши потребности действительно скромны.

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