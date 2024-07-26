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ВСУ поразили российский комплекс С-300 под Джанкоем

  • 26.07.2024, 9:55
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ВСУ поразили российский комплекс С-300 под Джанкоем

Появилось спутниковое фото последствий атаки на базу оккупантов в Новостепном в Крыму.

В результате недавней атаки по военной базе в селе Новостепное в Джанкойском районе временно оккупированного Крыма был поражен комплекс С-300. Отмечается, что комплекс находился в развернутом состоянии.

Соответственно, С-300 был рабочий или его восстанавливали для дальнейшего использования. Об этом сообщили в Telegram-канале CyberBoroshno.

Также в сети показали спутниковые фото последствий атаки на базу.

Как сообщал ранее Telegram-канал «ASTRA», ВСУ в воскресенье около 7 утра нанесли удар по населенному пункту Новостепное. Военную базу атаковали 4 ракетами ATACMS. В результате чего была повреждена военная техника.

Аналитики CyberBoroshno установили, что был поражен зенитно-ракетный комплекс С-300. Сообщается, что на территории объекта был установлен радар типа 9С19, три пусковые установки типа 9А84, одна пусковая установка типа 9А83.

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