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Что ждет белорусов с 1 августа

  • 26.07.2024, 10:01
  • 1,152
Что ждет белорусов с 1 августа

Новшества коснутся не только «тунеядцев».

Последний месяц лета принесет много важных изменений.

Портал onliner.by рассказал про главные изменения с 1 августа.

Изменится прожиточный минимум и соцвыплаты

Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения с 1 августа составит 433 рубля (сейчас он равен 418,73 рубля). Вот как изменятся другие размеры БПМ:

для трудоспособного населения — 462,26 рубля (сейчас 448,99 рубля);

для пенсионеров — 314,13 (303,03);

для детей до 3 лет — 273,78 (264,93);

для детей от 3 до 6 лет — 365,55 (354,32);

для детей от 6 до 18 лет — 428,23 (413,07).

С учетом роста БПМ увеличится единовременное пособие: при рождении первого ребенка оно составит 10 БПМ, или 4330 рублей, при рождении второго и последующих детей — 14 БПМ, или 6062 рубля.

С 1 августа пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей на ребенка с инвалидностью составит 303,10 рубля, на других детей в семье — 216,50 рубля.

Если у ребенка инвалидность, пособие по уходу за ним составит 433 рубля (с I и II степенями утраты здоровья и с III и IV степенями утраты здоровья до достижения ребенком возраста 3 лет) и 519 рубля (с III и IV степенями утраты здоровья после достижения ребенком возраста 3 лет). А ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, вырастет до 303,10 рубля.

Кредиты подорожают

Нацбанк впервые за три месяца решил поднять расчетные величины стандартного риска (РВСР). Они оставались неизменными с мая 2024 года. По новым кредитам в белорусских рублях (кроме льготных) РВСР составят:

для юрлиц — 12,5% годовых (сейчас 11,98%);

для физлиц — 17,71% (17,22%).

Это означает, что банки могут поднять ставки по кредитам. Чем меньше риски, тем ниже ставки по кредитам (при прочих равных условиях).

Очередные новшества для «тунеядцев»

С 1 августа у секретарей комиссий по координации работы по содействию занятости населения появятся новые обязанности. Они будут работать с базой данных людей, не занятых в экономике, и составлять списки «тунеядцев». Также с этой даты их будут включать в состав комиссий.

Будут изменения при найме иностранцев

Некоторых иностранцев станет проще привлекать на работу в Беларуси. С 1 августа расширяется список профессий, представителей которых белорусские компании могут нанимать в упрощенном порядке — по уведомительному принципу органов внутренних дел.

В этот список добавили 18 новых рабочих специальностей. Большинство из них связаны с кожевенным делом: аппаратчик дубления, измеритель кожевенно-мехового сырья и материалов, красильщик кож, сушильщик сырья, полуфабрикатов и изделий и так далее.

Кому-то отключат горячую воду

«Минскэнерго» опубликовали список столичных адресов, по которым в августе отключат горячую воду.

В «Минсккоммунтеплосети» тоже представили (график https://www.mkts.by/index.php/aktualnoo/planovye-otklyucheniya-goryachej-vody) отключений на август. Если вы накануне не нашли свой адрес в списке, попробуйте проверить сейчас.

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