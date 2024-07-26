«Никак не пойму, а зачем машины так ставить, чтобы пройти по тротуару нельзя было» 4 26.07.2024, 10:23

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В Сети бурно обсуждают, как в Бресте косят траву на газонах около машин.

Ролик с газонокосильщиком на ул. Ленинградской в Бресте появился несколько дней назад. На нем видно, как скошенная трава летит прямо на задний бампер автомобилей, припаркованных рядом с тротуаром.

«Накипело. Почему при покосе травы не используются легкие переносные заграждения? Трава на капоте — самое безобидное, что может произойти. Сколы на ЛКП и стекле — вот это уже серьезный ущерб», — пишет автор видео.

За пару дней под постом собрались сотни комментариев. Причем многих пользователей возмутило то, как припаркованы автомобили (оригинальная орфография и пунктуация сохранены), отмечает BGmedia.

«А я вот никак не пойму зачем машины так ставить, чтобы пройти по тротуару нельзя было».

«Я увидела, что машины не дают пройти пешеходу, если будет пешеход идти, то только по капотам».

Многие пользователи писали в агрессивной форме, называя припаркованные автомобили «ведрами» и, что автор не на том акцентирует внимание в своем ролике.

Один из пользователей написал, что неправильно припаркованные авто — «проблема проектировщиков: либо тротуар нужно делать шире, либо какой-то ограничитель по упиранию. Но кто об этом думает».

Один из пользователей написал, что у них каждый месяц стопка бумаг на компенсацию повреждений (по страховкам) для авто (если камень прилетит от газонокосилки или еще что).

«Выплачивают без проблем — такие вот издержки покоса. Нам даже бумажку на машину прикрепили с извинениями и куда обратиться надо. Ребята днями таскают эти бензопилы, стараются все аккуратно делать — им не до заграждений», — написал свое мнение под постом брестчанин.

А как вы думаете? Прав ли автор поста или истина где-то рядом?

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