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Какая ситуация в обменниках с курсами валют?

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  • 26.07.2024, 10:35
  • 1,566
Какая ситуация в обменниках с курсами валют?

Евро можно найти дешевле 3,4 рубля.

Доллар и евро дешевеют на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. Это сказывается на ситуации в обменниках. К примеру, евро можно купить дешевле 3,4 рубля, отмечает «Зеркало».

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,16 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — 3,118 рубля («Статусбанк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Банк Дабрабыт», «Белгазпромбанк», «БНБ-Банк», «Паритетбанк», «Статусбанк» — 3,11 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,5 рубля («Паритетбанк»). Это единственный банк, который предлагает эту валюту по 3,5 рубля, остальные — ниже. Дешевле всего купить евро можно в «Статусбанке» (3,399 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «Статусбанк» — 3,385 рубля.

Курс покупки банками российского рубля выше всего в «Банке РРБ», «Паритетбанке», «Технобанке» — 3,597 рубля за 100 российских рублей.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,65 рубля за 100 российских рублей («Банк БелВЭБ»), а самый низкий — 3,605 рубля («Статусбанк», «Цептербанк»).

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